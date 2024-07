Tulsa King saison 2 : Stallone répond aux rumeurs de guéguerre avec Robert De Niro

En pleine préparation de la saison 2 de Tulsa King, Sylvester Stallone a démenti les rumeurs de querelles entre lui-même et Robert De Niro.

Sortie en novembre 2022 sur Paramount+, Tulsa King a marqué le retour de Sylvester Stallone sur les plateformes de streaming, quelques mois après l’arrivée du Samaritain sur Amazon Prime. Ce Tulsa King, qu’on espérait être un retour en grâce, s’est avéré assez tiède, malgré le fait que notre Déborah avait déclaré que « Sylvester Stallone y avait enfin trouvé un nouveau rôle à sa mesure« .

Cela n’a pas empêché la série créée par Taylor Sheridan (Wind River, Yellowstone) de trouver son public, et de voir Tulsa King renouvelée pour une deuxième saison. On y suivra Sly dans le rôle de Dwight Manfredi, dit «Le Général», toujours affairé à devenir le Roi de la pègre de Tulsa, une ville de l’Oklahoma. En pleine préparation de cette saison 2, l’acteur a pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre un terme à des rumeurs disant qu’il serait en conflit avec Robert De Niro.

Le Roi seul dans son château

Tulsa King : tout le monde veut prendre sa place

Les rumeurs de querelles trainent sur le net alors Sylvester Stallone et Robert De Niro ont été partenaires par deux fois à l’écran : dans l’excellent Copland (1997) et dans le sympathique Match Retour (2013). L’acteur de Tulsa King a démenti clairement sur Instagram ces accusations, et a balayé ces fausses informations du revers de la main. Il a même pris soin de rappeler que l’usage de l’esprit critique quant on lit des informations sur Internet est fortement recommandé.

« Je reviens du plateau de tournage de Tulsa King et je voudrais juste répondre à une rumeur absurde à mon sujet et à celui de Robert De Niro, selon laquelle nous ne voudrions plus jamais travailler ensemble. Et toutes sortes de commentaires hargneux sur notre position dans la vie, nos philosophies, etc. Nous n’avons jamais eu ces discussions et nous ne les aurons probablement jamais, et je tiens à dire qu’il ne faut pas croire tout ce que l’on lit.«

Raging Bull vs Rocky (oui, ça marche aussi avec Match Retour)

Autopsie d’une rumeur

Ces informations erronées auraient été propagées en ligne par Alex Jones, figure de la sphère complotiste américaine, toujours avide de scoops et scandales, pas forcément fondés sur quelque réalité que ce soit. Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, Alex Jones aurait expliqué que Stallone aurait déclaré que jamais il « ne travaillerait avec un woke tordu« , après que De Niro ait critiqué Donald Trump, en le qualifiant de « clown« .

Dans la même vidéo Instagram citée précédemment, Sylvester Stallone est revenu sur les différences d’opinion politiques entre lui-même et Robert De Niro. Rappelons que Stallone soutient ouvertement le camp républicain, et que De Niro a des accointances avec le milieu démocrate. Il a expliqué être tout à fait au clair avec leurs différences politiques, mais que cela n’a jamais été un problème, car c’est un sujet qu’ils n’abordent jamais.

Pas de bagarre à l’horizon

La vidéo de l’acteur principal de Tulsa King laisse une porte ouverte à une future collaboration avec Robert De Niro. Un partenariat qui reste du domaine du fantasme à l’heure actuelle, Stallone ayant fort à faire avec Tulsa King, et De Niro étant accaparé par le tournage de Alto Knights, film de Barry Levinson où il devrait incarner les deux chefs mafieux Vito Genovese et Frank Costello.

Quant à la saison 2 de Tulsa King, elle sera disponible sur la plateforme Paramount+ à partir du 15 septembre 2024.