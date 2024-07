The Walking Dead : Negan revient en grand méchant dans la bande-annonce de Dead City saison 2

La nouvelle bande-annonce du spin-off The Walking Dead : Dead City vient d’être publiée, et Negan revient en tant que grand méchant.

Tout comme les zombies de son monde post-apocalyptique, la création de Frank Darabont a défié la mort pendant de nombreuses années, et on ne sait pas vraiment si c’était pour le mieux. Entre les 14 saisons de The Walking Dead, l’univers s’est doté de nombreux spin-offs (Fear the Walking Dead, World Beyond, Tales of the Walking Dead…), dont certains qui sont encore en préparation, comme The Walking Dead : The Ones Who Live.

Ne vous attendez donc pas à ce que ça finisse de sitôt (oh non), d’autant qu’on attend également les sorties des prochaines saisons de The Walking Dead : Daryl Dixon et de The Walking Dead : Dead City. D’ailleurs, la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Dead City vient d’être dévoilée, et elle nous montre un Negan de retour dans son rôle de grand méchant.

The Walking Dead revient (encore…)

Si vous êtes encore là après les 334 épisodes (toutes séries confondues) de l’univers zombiesque, il sera donc possible désormais d’apprécier le retour diabolique de Negan. En effet, après son passage chez The Boys et dans la tête de Billy Butcher, Jeffrey Dean Morgan semble vouloir reprendre son rôle de grand méchant psychopathe pour notre plus grand plaisir dans la bande-annonce de cette saison 2 de Dead City.

Pour rappel, la première saison de Dead City nous montrait Negan et Maggie (Lauren Cohan) traversant New York à la recherche de Herschel, le fils enlevé de Maggie. Désormais, Negan pourrait finalement retrouver un rôle d’antagoniste, puisqu’on le voit arborer sa tenue fétiche ainsi que Lucille, sa fameuse batte de baseball entourée de barbelés.

C’est con mec, tu commençais finalement à être sympa

La saison 2 de Dead City devrait plus se concentrer sur l’affrontement entre les clans de Manhattan et New Babylon, même si la relation entre Maggie et Negan sera également encore importante pour le récit. Il sera aussi intéressant de voir comment le personnage de Jeffrey Dean Morgan sera utilisé (après tout, ce serait dommage de gâcher son arc de rédemption).

Quoi qu’il en soit, on ne connait pas encore la date de sortie précise de la saison 2 de The Walking Dead : Dead City, mais elle devrait normalement débarquer d‘ici la fin 2025.