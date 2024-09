The Penguin : les premiers avis pour la série suite de The Batman sont là

La série HBO Max The Penguin débarque bientôt, et les premiers retours de la presse sont tombés.

Avant la comédie musicale du Joker, avec Folie à Deux au cinéma, c’est un autre antagoniste de Batman qui va tenter de voler la vedette au justicier de Gotham. Peut-être moins exubérant, mais non moins sinistre, le Pingouin revient sous les traits de Colin Farrell, aussi méconnaissable physiquement grâce à son maquillage que dans The Batman (jusque là, c’est plutôt rassurant).

C’est la première fois que le mafieux au surnom d’oiseau devient la star de sa propre série. Sans son adversaire super-héroïque, comment donner un intérêt à celui qui n’est finalement qu’un gangster tenace dans une ville corrompue ? C’est à cette question que va tenter de répondre la série The Penguin, qui débutera ce 20 septembre sur HBO Max en France. En attendant, on peut déjà se faire une idée du résultat, grâce aux premières critiques. Revue de presse.

Ceci est Colin Farrell

PAS BESOIN DE BATMAN AVEC LE PINGOUIN

« Brillante étude de la criminalité, la série est tordue, perturbante et profondément captivante. » Variety

« Une série spin-off de super-héros qui sert d’allégorie trumpienne mérite d’être appréciée, tout comme Colin Farrell qui enfouit son charme désarmant sous 20 kilos de latex sans cacher son talent considérable. » Indiewire

« La série réussit à raconter une saga du crime divertissante, sans trop se reposer sur l’absence du Chevalier noir. Même si elle finit quand même par tomber dans le piège de quelques faiblesses inhérentes aux adaptations de Batman. » Entertainment Weekly

Oui, Colin Farrell

LE PINGOUIN SE FAIT VOLER LA VEDETTE

« Cette nouvelle itération de Batman-sans-Batman – Joker, Gotham, plusieurs séries CW et Pennyworth – est moins intéressante quand elle se concentre sur son personnage-titre. Elle est beaucoup plus intrigante avec Sofia Falcone, jouée par Cristin Milioti dans la performance la plus décisive de la série. (…) C’est une victime tragique et une incarnation de ce tout ce qui ne va pas à Gotham, une figure pour laquelle on est triste et qui en même temps fait peur. » The Hollywood Reporter

« Plus proche d’une saga de gangster que d’une adaptation de comics, The Penguin est une approche nouvelle du personnage. Mais c’est Cristin Milioti qui brille réellement dans le rôle de la brutale mais captivante Sofia Falcone. » Games Radar

« C’est Les Soprano mais avec des super-vilains. (…) Les scènes les plus simples que Farrell partage avec Milioti (qui est également excellente) sont celles où The Penguin semble le plus fort. » Collider

La femme du Pingouin

LES LIMITES DU PINGOUIN

« C’est une série Batman dans laquelle Batman n’apparaît jamais. (…) Tout ce latex empêche Colin Farrell d’accéder à son charisme naturel. Et c’est une série de mafieux avec beaucoup de carnage, mais qui manque de personnages suffisamment complexes et convaincants au centre de tout ce chaos. » Rolling Stone

« Hélas, les deux acteurs principaux, talentueux et impliqués, sont perdus dans un thriller maussade et morne qui prend une éternité pour construire un quelconque élan, et part du principe que le spectateur est profondément intéressé par les origines d’Oswald Cobb. » The Telegraph UK

« We have to kill the Batman »

Avec une moyenne de 68/100 sur Metacritic, The Penguin est donc loin d’avoir convaincu l’ensemble de la critique, mais semble dans la droite lignée du film de Matt Reeves. Pour rappel, The Batman affichait en effet une note moyenne de 72/100 lors de sa sortie, soit un tout petit plus que la série sur Oswald Cobb.

Peu importe les avis, l’engouement reste intacte du côté d’Ecran Large (et notre avis sur la série arrive d’ailleurs très bientôt). Pour les plus impatients, il ne faudra pas attendre trop longtemps puisque la série débutera ce 20 septembre sur HBO Max en France.