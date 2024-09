The Handmaid’s Tale saison 6 : date de sortie possible, casting, et toutes les infos disponibles

La sixième et dernière saison de la série désormais culte The Handmaid’s Tale commence à se faire désirer. On fait le point.

La série dystopique The Handmaid’s Tale a laissé ses fans en apnée depuis la diffusion de sa saison 5 en novembre 2022. Depuis, l’ultime chapitre de la révolte des femmes se fait attendre. La production a été ralentie par la grève des scénaristes de 2023, mais fort heureusement, il semble que tout soit revenu à la normale. La saison 6 arrive donc doucement, mais sûrement. L’actrice Elisabeth Moss y sera toujours en tête d’affiche ainsi qu’à la réalisation de quelques épisodes.

Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la saison 6 de The Handmaid’s Tale.

Retenez votre respiration, la saison 6 arrive

Y AURA-T-IL UNE SAISON 6 DE THE HANDMAID’S TALE ?

Oui ! La saison finale de The Handmaid’s Tale est confirmée depuis un moment. Elle a même été annoncée avant la diffusion de la saison 5. Pas de panique de ce côté-là, Bruce Miller (showrunner de la série) compte bien voir son ambitieuse adaptation du livre de Margaret Atwood s’achever comme il se doit :

« Ce fut un véritable honneur de raconter l’histoire du roman révolutionnaire […] de Margaret Atwood, et nous sommes ravis d’offrir aux téléspectateurs une sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale. […] Nous sommes reconnaissants à Hulu et MGM de nous avoir permis de raconter cette histoire, qui est n’a malheureusement jamais été aussi pertinente. » via Télé-Loisirs

We can't keep this a secret any longer. #TheHandmaidsTale will return for a 6th and final season on @hulu. ✊ pic.twitter.com/baVbYjgSdz — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) September 8, 2022

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE LA SAISON 6 DE THE HANDMAID’S TALE ?

Si la diffusion de cette dernière saison était bien certaine, la communication autour de sa production était assez timide en 2023. En février 2024, Craig Erwich (président de Disney Television Group) a toutefois brisé le silence en confirmant que la saison 6 de The Handmaid’s Tale ne serait pas diffusée avant 2025.

Le 6 septembre 2024, on a enfin eu quelques bonnes nouvelles. En effet, la plateforme Hulu a annoncé le début du tournage des derniers épisodes de la série, sur Instagram, photo à l’appui. Cerise sur le gâteau : une fenêtre de sortie pour la saison 6 est également révélé sur le post : « Devinez qui est de retour ? La production de la saison finale a officiellement commencé. The Handmaid’s Tale reviendra au printemps 2025. »

Guess who’s back ?

DE QUOI PARLERA LA SAISON 6 DE THE HANDMAID’S TALE ?

La dernière saison de la série va évidemment conclure l’histoire de June, mais difficile de deviner ce qui va s’y passer. Lorsqu’il était encore aux commandes Bruce Miller laissait entendre qu’il ne se sentait pas obligé de terminer son récit sur le même ton que celui du livre. Et après son départ (il est parti se concentrer sur la série spin-off The Testaments), les auteurs Eric Tuchman et Yahlin Chang devraient a priori respecter sa vision.

Même si on espère voir enfin tomber la république de Gilead, il est très probable que cette saison 6 ne propose pas une fin aussi attendue et radicale. C’est le parcours de June qui est raconté avant tout et c’est son arc narratif à elle qui devra trouver un dénouement. Dans une interview pour Elle, Elisabeth Moss a d’ailleurs abondé en ce sens.

Certains personnages comme Moira risquent d’avoir moins de temps d’écran, dans cette conclusion

« La saison 6 sera celle où June découvrira qui elle est vraiment et ce qu’elle deviendra pour le reste de sa vie. Le combat ne concerne pas qu’une seule personne ; c’est bien plus vaste que ça. Je pense que dans la saison 5, elle commence à le comprendre, mais la saison 6 explorera davantage cette prise de conscience. Chaque personnage devra choisir son camp et décider de ce qu’il fera ensuite. » Elisabeth Moss, Elle

Par ailleurs, l’actrice a également expliqué, au micro du podcast Happy Sad Confused, que la dynamique entre June et Serena (incarnée par Yvonne Strahovski) pourrait être au cœur de ce final :

« Yvonne [Strahovski] l’a très bien dit : ‘Il n’y a pas de Serena sans June, et il n’y a pas de June sans Serena’. C’est tellement vrai. Les histoires parallèles de ces deux femmes sont l’un des aspects que j’aime le plus dans la série. » Elisabeth Moss, Happy Sad Confused

Yvonne Strahovski, parfaite, dans le rôle ambiguë de Serena

QUE SAIT-ON DU CASTING DE LA SAISON 6 DE THE HANDMAID’S TALE ?

Pour cette ultime saison, on devrait retrouver la plupart des comédiens principaux :

Elisabeth Moss (June Osborne)

Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford)

Madeline Brewer (Janine)

Ann Dowd (Tante Lydia)

O-T Fagbenle (Luke)

Max Minghella (Nick)

Samira Wiley (Moira)

Bradley Whitford (commandant Lawrence)

Amanda Brugel (Rita)

D’après PEOPLE, l’acteur Josh Charles (The Good Wife, Away) va également rejoindre le casting de cette saison 6, dans un rôle encore inconnu pour l’instant. Il a d’ailleurs déjà croisé la route d’Elisabeth Moss dans la mini-série The Veil, pas plus tard qu’en 2024.

Josh Charles et Elisabeth Moss dans The Veil

Où sera diffusée la saison 6 de The Handmaid’s Tale ?

La saison 6 de The Handmaid’s Tale sera diffusée sur Hulu aux États-Unis et sur les plateformes OCS et Prime Video, en France.