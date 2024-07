The Acolyte : cette référence à la trilogie Disney est confirmée, et ça prépare quelque chose

Après un départ un peu mou, The Acolyte a accéléré le mouvement avec un épisode 5 riche en rebondissements. La créatrice de la série a confirmé un lien entre cet épisode et la trilogie Star Wars de Disney. Attention Spoilers.

Intitulé « Nuit », l’épisode 5 de The Acolyte a renoué avec un suspense intense et un indéniable courage scénaristique. Non content de mettre en scène une authentique scène de purge de Jedi (une sacrée prise de risque), et ce, bien avant l’Ordre 66, cet épisode a également semé quelques graines permettant de relier la série de Leslye Headland à la trilogie Star Wars créée par Disney.

De nombreux indices ont été laissés au sein de cet épisode afin de tisser un lien entre le parcours de Qimir (Manny Jacinto) et l’Ordre des Chevaliers de Ren dont se revendiquait Kylo Ren. Port de casque, couleur de sabre, chorégraphie de combat ont été autant de signaux envoyés au public pour confirmer ce lien.

A lire aussi The Acolyte Épisode 5 : Star Wars ressuscite la prélogie sur Disney+

The Acolyte : Pas la pire contre-attaque

Dans une interview accordée à Inverse le 1er juillet, Leslye Headland a confirmé que des extraits du thème musical de Kylo Ren (composé à l’origine par John Williams pour l’épisode 7) ont été utilisés dans cet épisode, et l’ont été dans un but précis. Quand la journaliste lui a demandé frontalement si elle pouvait apporter plus d’explication à cet easter egg musical, Leslye Headland a botté en touche.

« Ah, j’aimerais pouvoir le faire [donner une explication – NDLR]. C’est fait exprès, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, et je ne peux pas vous expliquer ce que c’est. Mais vous verrez. »

Ce semis de cailloux façon Petit Poucet a d’autant plus intrigué, car au niveau de sa chronologie dans la mythologie Star Wars, la série Disney+ se situe une bonne centaine d’années avant les événements de l’épisode 1 : La Menace Fantôme. Ce qui laisse présupposer que l’Ordre des Chevaliers de Ren trouverait sa source bien avant la Bataille d’Endor (soit l’épisode 6 : Le Retour du Jedi), comme le précise pourtant la bible officielle de Star Wars.

C’est trop calme, j’aime pas trop beaucoup ça

Il est lore mon seignor

Il est de notoriété publique que la mythologie de Star Wars, et plus particulièrement sa chronologie officielle, est susceptible d’évoluer au gré des créations de films, séries (animées ou live), et autres produits dérivés. On garde ainsi une pensée émue pour Le Pouvoir de la Force, diptyque de jeux vidéo, condamné à ne plus être canon par Pablo Hidalgo un matin de décembre 2013.

Si officiellement les Sept Chevaliers de Ren sont apparus après la Bataille d’Endor, le fait d’inclure une filiation, même ténue, entre The Acolyte et la trilogie de Disney a deux effets. Tout d’abord, ramener les racines de cet Ordre bien plus loin en arrière, antérieurement à l’épisode 1. Mais aussi, d’adouber cet Ordre à un rang bien plus important en termes de mythologie.

Métaphore de la solitude face au lore de Star Wars

Mites au logis

Ainsi, l’Ordre des Chevaliers de Ren aurait pu exister depuis des centaines d’années, exerçant dans l’ombre leurs tristes desseins, sans que qui que ce soit ne s’en rende compte.

Un peu à l’image de ce qu’a été la Cour des Hiboux, arc scénaristique mal-aimé du comic-book Batman dirigé par Scott Snyder et Greg Capullo, qui avait installé une puissante et obscure secte manipulant dans l’ombre les pauvres âmes de Gotham City depuis des siècles.

Le planté de bâton

Pour revenir à la série, toujours au micro d’Inverse, Leslye Headland a annoncé que la fin de cette première saison de The Acolyte serait bien plus émouvante et plus sombre, suite au tournant tragique de l’épisode 5.

« Les synapses commencent à s’activer, surtout après la transition entre les mentors de l’épisode 6 et les épisodes 7 et 8. Il y a plus d’action, plus de sabres laser. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà eues, mais s’il y a quelque chose de différent dans la deuxième moitié de la saison, c’est qu’elle est plus sombre. Elle devient de plus en plus fort émotionnellement.«

Pour sûr, on a hâte de voir ça. Pour rappel, les épisodes de The Acolyte sortent tous les mercredis sur Disney+.