Spider-Noir : cet acteur jouera bel et bien le méchant dans la série menée par Nicolas Cage

Amazon Prime Video a trouvé l’acteur qui va interpréter le grand méchant de la série Spider-Noir et affronter Nicolas Cage.

Depuis l’annonce d’une série centrée sur le personnage de Spider-Man Noir en février 2023, Sony Pictures Television se targue de réaliser la première série rattachée à son Spider-Universe, déjà bien bancal, avec l’aide d’Amazon. Bien sûr, ce projet de relier les films avec les séries du même univers intervient des années après le lancement des premières séries du MCU. Ça n’a donc rien de bien novateur dans les tactiques commerciales de Sony qui essaie tant bien que mal d’exister face aux mastodontes Marvel et DC.

Pour autant, le casting de Spider-Noir avait connu un rebondissement inattendu lorsque le personnage principal fut attribué à Nicolas Cage. Cependant, Nicolas Cage n’est pas étranger aux films de super-héros, ayant déjà prêté sa voix à l’une des versions du Spider-Man Noir dans l’électrique Spiderman : Into the Spider-Verse, incarné le Ghost Rider et ayant involontairement interprété Superman dans The Flash. Et on vient d’apprendre que le grand méchant de Spider-Noir allait être endossé par un super acteur.

Qui sera le double maléfique de Cage ?

La Cage aux folles

Selon Variety, Brendan Gleeson, récemment nommé aux Oscars pour son excellente prestation dans Les Banshees d’Inisherin et prochainement à l’affiche de Joker : Folie à deux, jouera donc l’antagoniste principale du Spider-Noir. Plus précisément, l’acteur incarnerait un chef de la mafia new-yorkaise, selon Deadline cette-fois ci, et devrait donc faire face à un Nicolas Cage en détective privé vieillissant et malchanceux dans le New York des années 30, devant faire face à son passé de super-héros.

Évidemment, pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus et on n’est pas à l’abri de l’arrivée d’un autre grand méchant ou personnage majeur dans la série. Ce dont on est sûr, c’est que la série sera « un mélange de Pop Art, comme une peinture de [Roy] Lichtenstein avec un peu d’éclat« , comme l’avait décrit Nicolas Cage.

Un Gleeson impérial

Par ailleurs, la série empruntera probablement l’ambiance des films noir et, avec cette enquête de détective, retrouver l’esprit de certains comics Batman. En tout cas, la série attire un peu plus l’intérêt après cette annonce de casting. Pour l’heure, la date de diffusion de la série Amazon n’a toujours pas été annoncée. Parallèlement, Brendan Gleeson sera à l’affiche de Joker : Folie à Deux, prévu pour le 2 octobre 2024.