Reacher : Amazon prépare un spin-off, après le succès monstre de la série originale

Une série spin-off sur Reacher serait en cours d’écriture par deux scénaristes pour le compte d’Amazon.

Amazon voudrait continuer à surfer sur l’univers de la série Reacher, et au vu du succès monstre de la série, on comprend la plateforme. Diffusée en 2022, la première saison a été une étonnante surprise pour le service de streaming, et la saison 2 a battu tous les records. En plus d’être le plus gros succès de Prime Video en 2023 à travers le monde (films et séries inclus), elle a augmenté son audience de 50% par rapport à la première.

Nous avons toujours peu d’informations sur la saison 3 (pour laquelle le feu vert a été donné en décembre dernier), en dehors du fait qu’elle sera adaptée du tome 7 Ne pardonne jamais, publié en 2003. Il a été confirmé que Maria Sten reviendrait en Frances Neagley et Alan Ritchson en Reacher, et le tournage serait en cours, pour une sortie probable en 2025. Mais, alors que la troisième saison n’est même pas encore en post-production, Amazon travaillerait déjà à une série spin-off de Reacher : Neagley.

Le duo de choc

Reacher goes back… back again

Deadline informe en effet qu’une série spin-off sur le personnage de Frances Neagley serait en préparation, toujours en vue d’une diffusion sur Amazon Prime Video. Nick Santora, le showrunner de la série mère, serait de retour à l’écriture, épaulé par Nicholas Wooton (producteur entre autres de NYPD Blue et Scorpion).

La série mettrait principalement l’accent sur le personnage de Frances Neagley, amie et ancienne collègue militaire de Jack Reacher. Alan Ritchson devrait d’ailleurs y faire quelques apparitions dans son rôle. Le projet serait « à une étape avancée de son développement » et en attente de validation, mais Amazon s’est refusé pour l’instant à tout commentaire.

Probablement en train de récupérer le scénario du spin-off…

Pour retrouver le célèbre personnage Reacher, et découvrir celui, majeur dans les romans, de Paulie (qui sera présent dans la saison 3), il faudra encore patienter. Il n’y a encore aucune date de sortie pour la saison 3 de Reacher. Peut-être qu’Amazon attendra de voir la réception de la saison 3 avant de lancer définitivement sa série spin-off.