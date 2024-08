Netflix : ce film d’action avec Tom Cruise cartonne sur la plateforme

Près de dix ans après sa sortie, ce thriller d’action porté par Tom Cruise cartonne sur Netflix.

Via les classements hebdomadaires des films et séries les plus vues sur Netflix, on peut parfois assister à des résultats assez étonnants, où des productions datées, un peu oubliées ou tout simplement considérées comme des flops parviennent à se refaire une santé sur la plateforme. On peut par exemple penser au navet Madame Web qui a fait un carton incompréhensible sur Netflix en mai 2024.

Et justement, un autre long-métrage a récemment pu regoûter au succès via la plateforme. Il s’agit d’un blockbuster d’action porté par Tom Cruise sorti en 2016 : Jack Reacher : Never Go Back. Sans être un flop, le film n’avait convaincu ni la critique ni le box-office, et il peut donc aujourd’hui dire merci au N rouge pour ce regain de forme.

À lire aussi Notre critique des versions longues de Rebel Moon sur Netflix

Netflix Never Goes Back

En effet, l’adaptation du roman Never Go Back de Lee Child avec Tom Cruise dans le rôle titre et mis en scène par Edward Zwick, faisait suite au Jack Reacher de 2012 réalisé par le grand ami de l’acteur, Christopher McQuarrie. Huit ans plus tard, le film d’action retrouve un petit succès d’estime via Netflix, se plaçant deuxième du classement des films anglophones les plus vus sur la plateforme aux États-Unis et sixième au niveau mondial en cette première semaine d’août 2024.

À lire aussi Notre critique de Jack Reacher : Never Go Back

Lors de son exploitation au cinéma, Jack Reacher : Never Go Back avait cumulé un peu plus de 161 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget de 60 millions, soit un score acceptable, mais loin des espérances. Le premier volet avait en effet touché 218 millions de dollars pour un budget similaire, et forcément, ce deuxième opus avait déçu les producteurs. Il faut dire que Never Go Back a reçu des critiques mitigées lors de sa sortie, à la fois de la part du public et de la presse.

Jack, surtout ne reviens pas

Alors pourquoi un tel retour en forme sur Netflix ? Outre la présence de Tom Cruise dans le film, c’est possiblement le gros succès de la série Prime Vidéo autour du personnage qui a donné envie aux abonnés du N rouge de le relancer. Après tout, c’est le moyen de retrouver une atmosphère similaire avec ses scènes d’action, ses grosses bastons et son héros téméraire.

En tout cas, si vous voulez voir ou revoir Jack Reacher : Never Go Back, le film d’Edward Zwick est actuellement disponible sur Netflix.