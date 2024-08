Netflix va adapter en série l’un des plus grands romans de l’histoire… en version moderne

Netflix planche sur une série adaptée d’un des romans les plus célèbres de l’histoire de la littérature et a dévoilé l’équipe en charge.

Les romans ont toujours inspiré le cinéma et les séries. Aujourd’hui, la littérature inspire également les plateformes de streaming, Netflix et Apple TV+ en tête. Les projets ne manquent pas entre l’adaptation de À l’Est d’Eden de John Steinbeck avec Florence Pugh et Zoe Kazan annoncée mi-2022 par Netflix et l’adaptation du roman de science-fiction Neuromancien par JD Dillard (Devotion) et Grahama Roland (Lost, Prison Break) prévu pour 2025 sur Apple TV+.

La littérature continue donc à prendre vie sur les écrans et Netflix planche déjà sur une nouvelle adaptation d’un très grand auteur anglo-saxon mais cette fois en série. Adaptation d’autant plus risquée que de nombreux maîtres tels qu’Ernst Lubitsch et Otto Preminger se sont déjà risqués à adapter l’auteur.

A lire aussi Après Dune 2 : 3 adaptations impossibles qui donnent envie de rêver

Nouvelle photo de profil Insta

Le projet de Netflix : 50 nuances de Gray

Selon Deadline, Netflix a lancé la production d’une adaptation du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde intitulée The Grays. Le N rouge en a profité pour dévoiler les noms au commande. Ainsi, c’est la scénariste Rina Mimoun qui a été choisie pour showrunner la série, elle qui a co-produit plusieurs séries (dont Gilmore Girls, Pushing Daisies et Everwood), et le scénario sera supervisé par Katie Rose Rogers notamment connue pour son travail sur la série Supergirl.

La réalisation a elle été confiée à Lee Toland Krieger à la réalisation, passé par You, Superman and Lois, Les nouvelles aventures de Sabrina, Riverdale ou encore Shadow and Bone. Le réalisateur du film Adaline connaît donc bien la maison Netflix. La série The Grays sera par ailleurs produit par la boite de production de Greg Berlanti (scénariste de Green Lantern et du récent To the Moon entre autres) et Warner Bros. Television.

Le monde du cinéma avec l’œuvre d’Oscar Wilde, allégorie

Pour rappel, dans le livre, Basil est l’ami artiste de Dorian, qui est épris de sa beauté. Après que Dorian a vendu son âme, Basil peint un portrait de lui qui vieillit et se déforme tandis que Dorian, qui conserve son apparence jeune et belle, sombre dans le sensualisme, l’hédonisme et la folie meurtrière contre quiconque tente d’intervenir.

Avec son adaptation, Netflix espère moderniser le roman en s’appuyant sur notre fascination pour la jeunesse éternelle et « l’industrie de la beauté » tout en le transportant dans notre monde contemporain. La série fera d’ailleurs de Basil et Dorian Gray des frères, ce qui n’était pas du tout le cas dans l’œuvre originale. Pour tomber amoureux.se de Gray il faudra patienter, il n’y a évidemment aucune date de sortie pour le moment.