HPI, le remake américain : premiers avis sur la série adaptée du carton de TF1 avec Audrey Fleurot

Les premières critiques concernant High Potential, le remake américain de la série de TF1 HPI avec Audrey Fleurot, sont là.

Depuis son lancement en 2021, HPI est un des plus gros cartons télévisés de TF1. Créée par Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié et Nicolas Jean, la série suit Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), une femme de ménage à l’intellect hors normes devenant consultante pour le commissariat de police de Lille. Et comme d’autres avant elles (au hasard, Dix Pour Cent et Le Bureau des légendes), HPI a su se faire remarquer outre-Atlantique, au point d’avoir droit à un remake américain : High Potential.



Cette version américaine menée par le showrunner Drew Goddard (scénariste de Buffy et Lost) est interprétée par Kaitlin Olson dans le rôle de Morgan (sans le « e » de la Morgane Alavaro d’Audrey Fleurot), et Daniel Sunjata dans le rôle de Karadec (incarné par Mehdi Nebbou dans la version française). Loin de la démesure de l’adaptation américaine de La Totale devenu l’excentrique True Lies, High Potential a choisi de jouer la carte de la fidélité à HPI avec sobriété.

Les premiers épisodes de High Potential ont été diffusés sur ABC (puis sur Hulu et Disney+1), et les premières critiques sont disponibles. Revue de presse.

HPI : Haut Potentiel International

« La série est légitimement drôle et tout à fait délicieuse, notamment parce qu’Olson et Morgan semblent s’amuser. Les fans de Castle devraient se sentir chez eux ici. » Robert Lloyd – Los Angeles Times

« Ses capacités hyper-cérébrales [celles de Morgan (Kaitlin Olson)] sont utilisées de manière plausible sur le terrain, et même si la série s’appuie un peu trop sur elle en tant que personne la plus intelligente de la pièce dans les deux premiers épisodes, il y a un réel effort pour tempérer cela dans le troisième. » Tara Bennett – Paste Magazine

« High Potential tombe dans un des premiers pièges du genre en mettant l’accent sur son personnage principal au détriment de l’ensemble des seconds rôles. (…) Mais avec la performance excentrique et remarquable d’Olson et une prémisse divertissante qui ne s’éternise pas, c’est déjà un bon départ. » Carly Lane – Collider

Kaitlin Olson dans le rôle de Morgan

VICTOIRE POUR L’ACTRICE Kaitlin Olson

« High Potential n’est pas vraiment révolutionnaire, mais les excentricités de Morgan et les cas bizarres auxquels l’équipe s’attaque sont peut-être suffisamment captivants pour garder le public à l’écoute. » Aramide Tinubu – Variety

« Parfois, il suffit d’un bon casting pour qu’une série qui, sur le papier, semble médiocre, se révèle bien meilleure. C’est le cas ici grâce à l’interprétation sympathique de Kaitlin Olson. » Rob Owen – Pittsburgh Tribune-Review

« Nous savions exactement ce qui allait se passer, étant donné que nous avons vu le pilote français. Mais nous avons été tellement divertis par Olson dans le rôle de Morgan que le mystère n’avait pas vraiment d’importance. » Joel Keller – Decider

Un look moins extravagant que celui d’Audrey Fleurot

DU POTENTIEL POUR CE HPI AMÉRICAIN

« Le pilote de High Potential est une formule parfaite pour préparer la première saison. Il n’y a aucune garantie sur la survie d’une telle série sur une grande chaîne de nos jours, mais Kaitlin Olson et Judy Reyes sont de bonnes raisons de donner une chance à cette série. » Saloni Gajjar – The A.V. Club

« [High Potential a] la capacité d’aller à l’extrême, peu importe le ton sur lequel on finit par s’appuyer. Le problème de placer Morgan dans une escouade des Crimes majeurs est qu’elle pourrait être un personnage plus approprié pour résoudre, eh bien, les Crimes frivoles. Olson représente un potentiel élevé dans cette série. Tout le reste doit aller à son niveau. » Daniel Fienberg – The Hollywood Reporter

« High Potential a du mal à s’ancrer dans une histoire solide et à créer des personnages pleinement réalisés, même lorsqu’ils sont uniques. La structure d’un crime par semaine requiert des compétences spécifiques et je crains que les scénaristes ne manquent de pratique. » Nina Metz – Chicago Tribune

Petit feeling « Zézette épouse X »

TF1 CÉLÈBRE LE SUCCÈS DU REMAKE DE HPI

La presse dans son ensemble a salué la performance de Kaitlin Olson, qui semble être la colonne vertébrale de la série (comme Audrey Fleurot l’est pour HPI). Les critiques ont également souligné que, malgré le fait que les histoires criminelles soient parfois bancales, le duo Morgan-Karadec est parvenu à faire oublier ces faiblesses pour fournir une série très divertissante.

Dans un communiqué de presse publié le 25 septembre 2024, le groupe TF1 s’est félicité de ce succès critique, et a confirmé qu’il était doublé d’un succès public. High Potential a séduit « 11,5 millions [de spectateurs] suite à ses différentes exploitations notamment sur les plateformes Hulu et Disney+1 ». Ce faisant, la série est allée se glisser dans le top 15 des séries les plus regardées sur Hulu.

« T’as pas intérêt à dire du mal de HPI ! »

TF1 a confirmé que la saison 5 de HPI serait la dernière, mais la société n’exclut pas de faire revenir Morgane Alvaro sous un autre format, sous-entendant qu’on pourrait retrouver le personnage au cinéma, ou que la série pourrait être déclinée en spin-off. Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée concernant une éventuelle diffusion de High Potential en France.