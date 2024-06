House of the Dragon saison 2 : désolé, c’est toujours excellent

La saison 2 de House of the Dragon vient de commencer et même si ce n’est pas exactement ce à quoi on pouvait s’attendre, c’est toujours aussi brillant.

Après une première saison qui frôlait déjà la perfection (oui oui), House of the Dragon, la première série dérivée de Game of Thrones, est enfin de retour après deux longues années d’attente. Cette saison 2, dont on a pu voir les trois premiers épisodes, démarre ainsi en beauté après l’événement choc qui sert de clifffhanger à la première saison.

Même si la guerre civile se profile dangereusement, la fameuse Danse des Dragons, celle qui ménera la Maison Targaryen à sa perte en tuant quasiment tous les dragons, est encore loin et pourrait même être repoussée jusqu’à la prochaine saison 3. Toute cette préparation bavarde des hostilités entre les Noirs et les Verts pourrait décontenancer certains spectateurs et spectatrices, mais aussi en ravir d’autres.

Pour rattraper le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon, c’est sur la plateforme MAX (arrivée en France le 11 juin dernier) que ça se passe. Les sept autres épisodes seront diffusés de façon hebdomadaire, chaque lundi.