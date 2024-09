Green Lantern : qui sont les trois acteurs favoris pour jouer John Stewart dans la série Lanterns ?

La série sur les Green Lantern avec Kyle Chandler, sobrement intitulée Lanterns, a presque trouvé son John Stewart.

Il y a quelques jours, le nom du nouveau Hal Jordan de la série Green Lantern – sobrement intitulée Lanterns – a été dévoilé en la personne de Kyle Chandler. L’acteur du Loup de Wall Street, Zero Dark Thirty, Super 8, ou encore la série Demain à la Une rejoint le bébé d’HBO créé par Chris Mundy (Ozark, True Detective), Damon Lindelof (Lost : Les Disparus, The Leftovers) et Tom King (Supergirl : Woman of Tomorrow).

Lanterns racontera l’histoire de « deux flics intergalactiques, la nouvelle recrue John Stewart et le légendaire Hal Jordan » qui vont être « confrontés à un sombre mystère sur Terre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au fin fond de l’Amérique ».

Syndrome post-traumatique

Green Lantern : nouvelle recrue

Si le nom de l’interprète de John Stewart dans Lanterns n’a pas encore été officialisé, Deadline a tout récemment dévoilé les trois acteurs favoris de DC et HBO pour enfiler les collants verts du héros : Aaron Pierre, Stephan James et Damson Idris. D’après le média américain, Aaron Pierre et Stephan James seraient en pourparlers pour jouer le personnage, même si aucune offre n’aurait encore été faite aux comédiens. Des rumeurs laissent également entendre que Damson Idris ferait partie des chouchous de DC et HBO.

Aaron Pierre est déjà passé par le monde des super-héros puisqu’il tenait le rôle de Dev-Em dans la série Krypton. Il s’est également illustré dans la série réalisée par Barry Jenkins, The Underground Railroad, dans l’affreux Old, mis en scène par M. Night Shyamalan, ou plus récemment dans Rebel Ridge sur Netflix. Il prêtera aussi sa voix à Mufasa dans le prochain Roi Lion, aussi signé Barry Jenkins.

Aaron Pierre dans Rebel Ridge

Stephan James, quant à lui, a aussi tourné pour Barry Jenkins puisqu’il a été le rôle masculin principal de Si Beale Street pouvait parler. Il a également été le Jesse Owens du biopic La Couleur de la victoire, sorti en 2016. En novembre prochain, c’est sur Netflix qu’on le retrouvera, dans The Piano Lesson, aux côtés de John David Washington et Samuel L. Jackson.

Enfin, Damson Idris est surtout connu pour la série FX Snowfall. Il a aussi passé une tête dans Swarm, la saison 5 de Black Mirror et le remake de The Twilight Zone : La quatrième dimension. On le retrouvera l’été prochain dans le F1 avec Brad Pitt, réalisé par Joseph Kosinski. Aucune date de sortie n’a encore été officialisée pour la série Lanterns.