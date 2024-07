Euphoria saison 3 : bonne nouvelle pour le retour de la série HBO avec Zendaya

Sam Levinson et Zendaya vont bientôt revenir dans la saison 3 d’Euphoria.

Grosse année pour HBO Max. Tout juste arrivée en France le 11 juin dernier, la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery alterne entre créations d’auteurs respectés (The Sympathizer, cocrée par Park Chan-wook) et grosses productions attendues (la saison 2 de House of the Dragon). Côté franchises, le géant de la SVoD va continuer à frapper fort en 2024 avec son spin-off de The Batman, The Penguin, son retour dans l’univers de Ça, Welcome to Derry, et sa série Dune, sous-titrée Prophecy.

Quand tu attends sagement la nouvelle saison d’Euphoria

ENFIN Euphoria saison 3

Autre retour attendu, celui d’Euphoria. Entre les grèves hollywoodiennes de 2023, la popularité grandissante des acteurs/actrices de la série (de pair avec un emploi du temps proportionnellement plus chargé) et les ambitions scénaristiques démiurgiques de son créateur Sam Levinson (Malcolm & Marie, The Idol) : le tournage de la saison 3 d’Euphoria n’a eu de cesse d’être repoussé.

Cependant, comme l’a récemment révélé un article de Variety, la série HBO va enfin revenir sur nos petits écrans. Francesca Orsi, la vice-présidente et programmatrice en cheffe des films et séries dramatiques du géant du streaming, en a profité pour partager son excitation :

« Tu crois que ça va mieux se passer que sur The Idol ? »

Je suis ravie que nous soyons prêts à commencer la production d’Euphoria en janvier. Nous ne pourrions pas être plus heureux de notre collaboration avec Sam [Levinson] et cet incroyable casting. Pour les fans, nous avons hâte de donner vie à cette nouvelle saison d’Euphoria.

Ce sera donc trois ans après la sortie de la saison 2, en janvier 2022, que le tournage d’Euphoria saison 3 débutera. D’après Variety, la quasi-intégralité du casting de la série créée par Sam Levinson reviendra dans ces nouveaux épisodes. On y retrouvera donc Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie et Eric Dane. D’autres ne feront pas leur retour, comme Barbie Ferreira, qui interprète Kat Hernandez dans les deux premières saisons.