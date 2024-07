Records de Shōgun et The Bear aux Emmy Awards : la chaîne FX est-elle en train de détrôner HBO ?

La première saison de Shōgun et la saison 2 de The Bear ont reçu un grand nombre de nominations aux Emmy Awards 2024, prouvant que FX prend de plus en plus de place sur le petit écran.

La 76ème cérémonie des Emmy Awards se déroulera le 15 septembre prochain à Los Angeles et comprendra évidemment beaucoup de séries marquantes de ces derniers mois. En vrac, on peut citer Fallout, l’adaptation de la franchise de jeux vidéo culte par Jonathan Nolan, la saison 6 de The Crown, la production de science-fiction Le Problème à 3 corps ou encore l’évènement Netflix Mon petit renne.

Également, difficile de passer à côté de Shōgun et The Bear, qui à elles deux ont cumulé pas moins de 48 nominations, respectivement pour leur première et deuxième saison. Les deux séries distribuées par Disney+ en france ont aussi réalisé d’excellents scores d’audiences depuis le début de leur diffusion, ce qui démontre de la place de plus en plus importante que prend la chaîne de télé américaine FX dans l’univers du petit écran.

Ils prennent d’assaut les Emmy Awards !

FX : l’Ours et les samouraïs prennent le pouvoir

Entre les 23 nominations de The Bear (un record pour une comédie) et les 25 nominations de Shōgun (oui c’est énorme), grande favorite de ces Emmy Awards, FX aborde de la meilleure des manières cette édition 2024. Néanmoins, le succès de ces deux séries produites par la chaîne américaine est loin d’être inattendu : elles ont chacune reçu d’excellents retours de la part de la critique, tout en élevant leurs audiences à des scores vertigineux.

Shōgun avait notamment généré plus de 9 millions de visionnages dans le monde entier via Hulu et Disney+ en seulement six jours (soit 4,5 millions de vues par épisode lors du lancement de la série de Rachel Kondo et Justin Marks), ce qui la plaçait d’ailleurs juste devant la saison 2 de The Bear.

Le sabre ou le couteau de cuisine, à vous de choisir

Des chiffres impressionnants que l’on pourrait même comparer avec un des géants du petit écran, HBO. Par exemple, The Last of Us, l’une des séries à succès de la société américaine, avait cumulé 4,7 millions de vues pour son premier épisode et environ 5,7 millions pour son second. La saison 2 d’House of the Dragon s’était également lancée avec 7,8 millions de visionnages, un score que pourrait espérer approcher Shōgun avec sa suite.

Est-ce le début d’une ère faste pour FX ? C’est encore difficile à dire pour l’instant, mais on peut aussi noter la volonté de la chaîne de concurrencer HBO sur son propre terrain via des productions matures, violentes et historiques dans lesquels les showrunners ont beaucoup de liberté (Shōgun en est un exemple parlant).

« Baisse les yeux j’te dis ! »

Par la suite, il sera intéressant de voir si FX parviendra véritablement à rester sur la route du succès via ses futurs projets. La saison 2 de Shōgun sera évidemment le fer de lance de cette stratégie, et on curieux de savoir jusqu’où tout ça peut aller.