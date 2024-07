Cobra Kai saison 6 : les premiers avis sont tombés pour la série Netflix

Les premiers avis concernant la première partie de la saison 6 de Cobra Kai sont disponibles, et ça ne parait pas glorieux.

Tout juste quarante ans après les événements de Karate Kid, Netflix poursuit le récit des aventures et des rivalités entre Daniel LaRusso (Ralph Maccio) et Johnny Lawrence (William Zabka) avec une sixième saison de Cobra Kai. Bien que la série dispose d’un énorme capital sympathie, nostalgie des années 80 oblige, cette nouvelle saison a des airs de saison de trop, car les avis de la presse sont loin d’être élogieux.

La plateforme de streaming Netflix avait annoncé que cette sixième saison serait la dernière. Et il semblerait que les showrunners aient trop tiré sur la corde cette fois-ci, au point de rendre la série assez indigeste. Revue de presse de cette première partie de la saison 6.

« Bien qu’il soit inévitablement difficile de dire au revoir à Cobra Kai, si l’on en croit la première partie de la saison 6, les fans de longue date de la série et de la franchise dans son ensemble obtiendront la meilleure conclusion possible par rapport à leurs attentes. Schlossberg, Hurwitz et Heald ont réussi à faire l’impossible en rendant cette série aussi géniale qu’elle l’est, et le fait qu’ils aient pu maintenir le même niveau de qualité alors que la série approche de sa fin prouve que Cobra Kai ne meurt jamais. »

Nate Richard – Collider