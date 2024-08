Après Terminator, Netflix va relancer cette saga culte en série et a trouvé son showrunner

Alors que Terminator 7 est en préparation, Netflix va explorer une autre saga culte revenue récemment au cinéma.

Même quand on pense en avoir fini avec certaines sagas (notamment des années 80), les majors reviennent à la charge. Indiana Jones, Rambo, Blade Runner, Top Gun… Hollywood ne s’empêche rien. D’ailleurs, James Cameron vient de teaser un nouveau Terminator, épousant notre époque et centré sur l’IA, et une série d’animation explosive, Terminator Zero, arrive ce 29 août sur Netflix. Même sort commercial pour

Même si les succès ne suivent pas toujours au box-office, les studios ont compris que c’était un bon filon ou en tout un filon facile à exploiter. Une manière de toucher un public âgé en faisant souvent revenir les acteurs phares qui ont vieilli tout en espérant accaparer l’attention d’une nouvelle génération. C’est notamment le cas de Netflix qui va donc continuer à relancer certaines sagas cultes… toujours en série.

A lire aussi Notre critique de SOS Fantômes : La Menace de Glace

Toujours efficace ce partenariat avec Michelin

SOS Netflix va encore frapper

Même si la franchise SOS Fantômes a repris du service au cinéma depuis 2016 avec sa version 100% féminine et les legacyquels SOS Fantômes : L’Héritage et SOS Fantômes : La Menace de Glace, elle ne cartonne pas vraiment au cinéma. Le film de 2016 a été un énorme four commercial et les deux films suivants n’ont pas totalement convaincu au box-office (avec environ 200 millions de dollars récoltés chacun dans le monde, pour des budgets respectifs de 75 et 100 millions de dollars).

Pour autant, cela n’a pas freiné Netflix. En effet, en 2022, le N rouge avait annoncé vouloir s’attaquer à une série animée SOS Fantômes. Et si on n’avait plus de nouvelles depuis, selon Variety, Netflix aurait enfin donné son feu vert au développement de cette série. La plateforme en a profité pour officialiser l’arrivée d’un showrunner : Elliott Kalan. L’annonce d’un showrunner aussi inexpérimenté (il n’a rien écrit pour la télévision si ce n’est des épisodes de la série Mystery Science Theater 3000) est surprenante et peu rassurante, mais ce n’est pas forcément problématique.

Jason Reitman et Gil Kenan voyant déjà la montagne de billets arriver

Effectivement, les réalisateurs, scénaristes et producteurs des deux derniers SOS Fantômes, Jason Reitman et Gil Kenan, seront à la production et la série sera produite en collaboration avec Sony Pictures Animation. Un gage de qualité ces derniers temps puisque le studio est évidemment à l’origine des deux magnifiques films d’animation Spider-Man : New Generation et Across The Spider-Verse. La série sera ainsi dans la droite lignée des derniers films SOS Fantômes, mais Netflix n’a pas donné plus de détails sur l’histoire.

Ce n’est pas la première fois que l’univers des chasseurs de fantômes va intégrer le petit écran. ABC avait diffusé la série SOS Fantômes entre 1986 et 1991, juste après le succès du premier film, et reprenant la suite de l’intrigue. Puis, il y avait également eu Extrême Ghostbusters en 1997. En attendant cette nouvelle mouture Netflix, il est sera possible de retrouver Jason Reitman et Gil Kenan très prochainement derrière la caméra puisqu’ils ont travaillé ensemble sur Saturday Night, prévu pour le 11 octobre aux États-Unis (aucune date en France en revanche).