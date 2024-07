Silo saison 2 : le showrunner tease la suite de la série SF et promet une rébellion mortelle

Graham Yost, le showrunner de Silo, la série de science-fiction avec Rebecca Ferguson sur Apple TV+, en a plus dis sur la très attendue seconde saison.

Si Apple TV+ a su montrer sa maitrise en matière de série de SF ces dernières années, avec des projets comme Foundation, See ou encore plus récemment Dark Matter, dont les premiers avis ont confirmé le talent du studio pour le genre, une de ses plus grosses réussites reste clairement Silo.

Adaptée de la sage littéraire éponyme de Hugh Howey, la série suit l’histoire de la vie dans un silo, une habitation sur 144 étages où survit l’humanité. Dans celui-ci, on y suit Juliette (Rebecca Ferguson), une travailleuse du fond du silo, qui cherche à découvrir la vérité sur le monde extérieur. La première saison se terminait sur un cliffhanger qui en a laissé plus d’un bouche bée et les fans attendent depuis désespérément la saison 2. Voilà enfin de quoi les faire patienter : en effet, Graham Yost en a dit un peu plus sur le début de la saison. ATTENTION SPOILERS !!!

A lire aussi Notre critique de la première saison de Silo

« On veut la saison 2… maintenant !«

Silo : Viva la Revolución ?

A la fin de la saison 1 de Silo, Juliette sortait du silo, et découvrait que des centaines d’autres entouraient le sien, et par conséquent, que potentiellement des milliers (voir des millions) d’autres humains étaient encore en vie. Lors d’une interview avec Entertainement Weekly, Yost a détaillé les premiers instant de cette saison 2, et ils ne sont pas forcément ce à quoi on pouvait s’attendre, puisqu’on suivra le leader d’une rébellion passée, mais surtout ratée :

« Il [le leader] a un drapeau vert et dit : « Suivez-moi vers la liberté. Sortons ». Ils s’élancent et on coupe la scène au moment où ils sortent pour voir ce même drapeau sortir du sol, de la main d’un squelette, et ce Dieu sait combien d’années plus tard. Au loin, une personne en tenue de nettoyage se dirige vers le drapeau, et c’est Juliette, qui suivra la piste des corps qui la mènera dans un silo mort. Il y a les prémices d’un appel à la rébellion, parce que Juliette a franchi la colline, alors peut-être qu’il n’y a pas de danger à l’extérieur. Mais ce que nous avons vu dans l’autre silo, c’est ce qui peut arriver si la rébellion tourne mal et que tous les gens meurent, et c’est la tension fondamentale de la saison.

Fait elle face à cette rébellion ratée ?

La première [tension] est avec Juliette dans cet autre silo, et la seconde est de retour dans son silo d’origine. Juliette sait [ce] qui pourrait arriver à son silo, et y a-t-il un moyen pour elle de retourner auprès d’eux pour les aider à empêcher que cela n’arrive ? Les choses commencent à devenir vraiment, vraiment effrayantes ».«

Les lecteurs des livres l’auront peut-être compris, mais cette saison semble adapter au moins en partie le deuxième opus de la saga : en effet, celui-ci est un prequel au premier tome, et donne tout le contexte et l’histoire du monde de Silo. Avec ses apprentissages, Juliette essayera-t-elle à tout prix d’éviter une révolution, ou tentera-t-elle d’en mener une qui se terminera mieux ? Pour avoir la réponse, il faudra attendre la deuxième saison de Silo, qui n’a pas encore de date de sortie (mais qui pourrait être en fin 2024 ou en 2025, selon certaines estimations).