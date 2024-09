Après Alien : Romulus, la série arrive : de quoi va parler Alien : Earth, prévue pour 2025 ?

Pendant que Alien : Romulus fait des ravages dans les salles, la série Alien : Earth se profile. Direction la Terre pour la (vraie) première fois de la saga.

Alien : Romulus est parti affronter le public avec pour tâche de réconcilier les spectateurs avec la franchise Alien. Après les polémiques concernant Prometheus, et la grosse déception d’Alien : Covenant au box-office (240 millions de recettes pour 97 millions de dollars de budget), Fede Alvarez devait fédérer, et créer un film capable d’unifier les prequels et les films de la tétralogie Alien.

Si les critiques ne sont pas unanimes concernant les qualités de Romulus (on vous donne même ici 3 raisons de ne pas aimer Romulus), le succès est au rendez-vous. Avec 288 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget de 80 millions, Alien : Romulus a pavé de bonnes intentions et de billets verts le chemin d’Alien : Earth, la première série live action dédiée à la saga du xénomorphe. Alors qu’un premier teaser de la série vient d’être diffusé, il est temps de faire le point sur tout ce qu’on sait jusqu’à présent sur Alien : Earth.

D’où ça sort ?

En 2017, quand Disney a annoncé son intention de racheter la Fox, la firme comptait bien rafler une besace de licences bien juteuses au passage. Deux ans de tractations plus tard, le rachat était acté, et voilà la Maison de Mickey propriétaire d’une partie de l’écurie Marvel qui lui avait échappée : les X-Men, Les Quatre Fantastique, Blade… mais aussi les franchises Avatar, La Planète des Singes ainsi que le sang acide d’Alien.

Si le mariage Mickey+Xénomorphes semble contre-nature, leur progéniture est pourtant bien réelle. Dès 2019, deux séries Alien ont été annoncées : une série animée en CGI inspirée du chef d’œuvre Alien : Isolation, déjà disponible en exclusivité chez IGN, et une série live, pilotée par Ridley Scott pour une diffusion sur Hulu.

Fin 2020, Disney présentait le projet Alien qui sera réalisée par Noah Hawley (Legion, Fargo), et produite par Scott. Lancée en 2022, la production a été ralentie par la pandémie de Covid, puis par les grèves hollywoodiennes de 2023, avant d’être lancée activement en avril 2024. Alien : Earth sera un préquel, et les événements se dérouleront sur Terre, d’où son nom officiel (imparable). La série arrivera sur FX/Hulu aux Etats-Unis, donc probablement Disney+ en France, en 2025.

Legion est l’une des meilleures choses jamais arrivées à Marvel

De quoi ça parle ?

Comme son nom l’indique, la série Alien : Earth se déroulera sur Terre. Il s’agira d’une première pour la saga Alien, bien que l’idée avait été évoquée pour l’une des versions mises au rebut pour Alien 3, que Jean-Pierre Jeunet envisageait un grand final sur Terre pour son Alien : Resurrection et qu’Aliens vs Predator : Requiem se déroule sur notre planète bleue (mais ce film et ses événements seront totalement omis du lore de la série). En ce qui concerne les événements d’Alien : Earth, on ne dispose pour l’heure que d’un famélique synopsis :

« Lorsqu’un mystérieux vaisseau spatial s’écrase sur Terre, une jeune femme (Sydney Chandler) et un groupe hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique qui les met face à la plus grande menace de la planète. »

La série réalisée par Noah Hawley prendra place une trentaine d’années avant les événements du premier Alien. Dans la mythologie du xénomorphe, l’Alien de Scott se passe en 2122, et Romulus en 2142. A:E posera donc ses bagages autour de 2090, ce qui lui évitera d’aller empiéter sur ces deux films. Earth se déroulera soit quelques années avant, soit parallèlement à Prometheus (situé en 2093 dans le lore).

Dans une version du multivers, ça se finit sur Terre

Qui sont les personnages d’Alien : Earth ?

Si les informations concernant le pitch de départ et les enjeux narratifs sont bien minces, du côté casting, on trouve déjà un peu plus de matière. Comme le précise le synopsis, le rôle titre de Wendy, « une femme qui a le corps d’une adulte et la conscience d’une enfant » sera incarnée par Sydney Chandler (la mini-série Pistol). Timothy Olyphant (Justified) tiendra le rôle de Kirsh, « un synthétique servira de mentor et coach de Wendy« .

Du côté de ceux dont on sait déjà que ça va mal tourner avec des successions de décisions guidées par l’obsession du pouvoir et du compte en banque bien rempli, la série mettra en scène Samuel Blenkin (aperçu dans The French Dispatch) dans le rôle de Boy Kavalier, le PDG d’une grande compagnie, et Sandra Yi Sencindiver (Rue Corintha dans la série Foundation) en tant que l’une des grosses huiles de la Weyland-Yutani.

À leurs côtés, les informations officielles d’Alien : Earth citent en vrac Alex Lawther (Departure) dans le rôle du soldat CJ, un soldat, Essie Davis (Lady Crane de Game of Thrones) jouera Dame Silvia, Adarsh Gourav (The White Tiger) incarnera Slightly et Kit Young (L’École du bien et du mal) sera Tootles. Un casting sans méga-star, idéal pour se livrer à un sympathique jeu de massacre.

Toute occasion est bonne pour parler de The White Tiger

Quels lien avec Alien, Prometheus etc ?

D’après les informations de Deadline, Alien : Earth se concentrera sur la question de la vie robotique et sur comment les grandes méga-corporations humaines souhaitent la voir se développer. L’obsession de l’émergence d’une nouvelle forme de vie rejoint les thèmes récurrents de la saga. Et étant donné que la série se déroulera plus ou moins parallèlement aux événements de Prometheus, le lien est vite fait.

La série devrait prendre appui sur les travaux de Ridley Scott pour son Alien de 1979, et opter pour une direction artistique rétrofuturiste, comme l’avait fait Scott. Ce qu’a confirmé Noah Hawley au micro de Variety en janvier 2024.

« En ce qui concerne la mythologie, ce qui est effrayant à propos de ce monstre, c’est que lorsque vous regardez les deux premiers films, vous avez cette technologie rétro-futuriste. Vous avez des écrans d’ordinateur géants, des claviers bizarres… Vous devez faire un choix. Est-ce que je fais ça ? »

Pendant ce temps, en 1979

Quand aux liens directs avec la saga d’un point de vue scénaristique, Noah Hawley a expliqué à Variety qu’il ne devrait pas prendre appui sur les bases posées par Prometheus et Covenant, pour éviter l’idée que le xénomorphe ait été créé en 30 minutes montre en main.

« Ridley et moi en avons parlé, ainsi que de nombreux éléments de la série. Pour moi, et pour beaucoup de gens, cette « forme de vie parfaite » – telle qu’elle est décrite dans le premier film – est le produit de millions d’années d’évolution qui ont créé cette créature qui a peut-être existé pendant un million d’années dans l’espace. L’idée que, à un certain niveau, il s’agit d’une arme biologique créée il y a une demi-heure me semble intrinsèquement moins utile. »

Drôle d’allure ce minestrone

Noah Hawley est également revenu sur la façon dont il envisage le traitement de la corporation Weyland-Yutani dans sa série. Il sera question d’une course technologique vers la vie synthétique, qui pourrait être une étape franchie vers une forme d’immortalité, un enjeu que l’on retrouve dans Prometheus et Covenant :

« Ça se déroule sur la Terre du futur. En ce moment, je décris cela comme Edison contre Westinghouse contre Tesla. Quelqu’un va monopoliser l’électricité. Nous ne savons pas lequel. Dans les films, nous avons cette Weyland-Yutani Corporation, qui est manifestement en train de développer l’intelligence artificielle. Mais que se passe-t-il si d’autres entreprises tentent d’envisager l’immortalité d’une manière différente ? Avec des améliorations cyborg ou des téléchargements transhumains ? Laquelle de ces technologies va l’emporter ? Il s’agit finalement d’une question classique de science-fiction : l’humanité mérite-t-elle de survivre ?«

Après les passages remarqués de Noah Hawley sur Legion, qui dynamitait une partie de la mythologie Marvel, et sur Fargo, où il a sublimé le matériel des frères Coen, on ne peut s’empêcher d’espérer un résultat du même acabit sur la série Alien. Alien : Earth est attendu pour le courant de l’année 2025 sur Hulu et sûrement Disney+ en France.