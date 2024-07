Cet acteur de The Acolyte est dans Top Gun Maverick, mais c’est normal que vous l’ayez raté

Un des acteurs les plus importants de The Acolyte a vu toutes ses répliques disparaître du montage de Top Gun : Maverick.

La saison 1 de The Acolyte vient de se finir, et on peut dire que les réactions ont été mitigées. Oscillant entre le côté lumineux et le côté obscur, la série de Leslye Headland a pu nous offrir de tout : des mystères alléchants, mais frustrants à cause d’un manque de résolution, des combats de sabre laser dynamiques, mais dans des épisodes au rythme bancal, ou encore des personnages intrigants pour certains, et peu convaincants pour d’autres…

La série a donné dans le meilleur et le pire de l’univers Star Wars version Disney, mais un point a plus convaincu : le casting. Certains comédiens ont pu être dévoilés au monde entier, et nul doute que leur carrière y gagnera beaucoup. Le tremplin créé est immense, mais un acteur de la série aurait pu exploser bien auparavant, grâce à sa participation au méga-hit de 2022, Top Gun: Maverick.

C’est dans un entretien avec GQ magazine que l’acteur Manny Jacinnto, interprète de L’Etranger/Quimir dans The Acolyte, s’est confié sur sa participation au blockbuster de 2022. Dans celui-ci, il joue le Lieutenant Billy « Fritz » Avalone. Il a subi une intense préparation, mais son temps à l’écran s’est finalement limité à quelques apparitions en arrière-plan. Aucun de ses dialogues n’a survécu au montage.

« Il y avait cette impression de savoir où le film allait [sur le plateau], c’est comme si je pouvais voir qu’ils concentraient la caméra davantage sur ces [autres] gars et qu’ils ne prenaient pas autant de temps sur nos scènes. Heureusement, ca reste une expérience formidable – on voit cette énorme machine à l’œuvre, on voit comment Tom Cruise travaille, et on a l’occasion de jouer un petit rôle dans cette énorme franchise. […] En fin de compte, Tom Cruise écrit des histoires pour Tom Cruise. C’est à nous – Américains d’origine asiatique, personnes de couleur – d’être cela [pour nous-mêmes]. On ne peut pas attendre que quelqu’un d’autre le fasse. Si on veut des histoires plus importantes, on doit les écrire nous-mêmes. »

Prêt à envahir les plateaux d’Hollywood ?

Si Cruise n’est pas scénariste sur Maverick, il est tout de même producteur et on peut comprendre ce que veut dire le comédien qui s’est fait connaître avec The Good Place. Tom Cruise est clairement la star de ses propres films, et les acteurs et actrices qui l’entourent n’ont clairement pas la même place à prendre à l’écran.

On peut noter que Maverick a été le premier gros coup de boost à la carrière de Glenn Powell, qui explose totalement en termes de popularité cette année, avec des films comme Tout sauf toi, Hit Man et Twisters. Manny Jacinto peut peut-être espérer une explosion un peu similaire avec sa participation à The Acolyte. Les huit épisodes de la série sont d’ailleurs disponibles sur Disney+.