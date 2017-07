Mr Mercedes : découvrez le trailer de la nouvelle série adaptée du roman Stephen King avec Brendan Gleeson

Stephen King en image, ça passe ou ça casse. Mais on attend beaucoup du Mr Mercedes.

Après un léger passage à vide, il semble que le maître de l’horreur soit de nouveau dans les petits papiers d’Hollywood. Alors que l’on craint le retour de Pennywise dans Ça qui devrait sortir le 20 septembre prochain, que La Tour Sombre nous fait bien flipper par la vision action movie que lui a donné son réalisateur Nikolaj Arcel prévu pour le 9 aout et que JJ Abrams est plongé dans Castle Rock, la chaîne AT&T se lance elle aussi dans la course à l’horreur.

Retranscrire l’œuvre de l’auteur sur grand écran n’est pas chose aisée. Stephen King est l’écrivain le plus lu au monde (après Dieu et sa bible) et ses adaptations cinématographiques sont légion. Pour le meilleur parfois mais souvent pour le pire. Surtout quand on s’attaque à la petite lucarne.

Pour autant, il ne s’agira pas de fantastique, de clown démoniaque, d’hôtel hanté ou de lycéenne aux pouvoirs surnaturels cette fois-çi puisque Mr Mercedes est plus dans la veine d’un polar de Michael Connelly que des contes mythologiques de Lovecraft.

La série, écrite par David E. Kelley, mettra en scène un tueur en série jouant le classique jeu du chat et de la souris avec un policier retraité. Réalisé par Jack Bender (Lost, Game of Thrones) et interpréter par le trop rare Brendan Gleeson dans le rôle du flic et Harry Treadaway (Penny Dreadful), le show devrait arriver le 9 aout (soit la même date que La Tour Sombre) sur nos (petits) écrans.

La bande-annonce nous fait clairement envie et si on peut regretter une éternelle course-poursuite entre le vieux flic alcoolique et un jeune tueur sadique, on peut s'attendre à une série d'une efficacité sang pour sang jouissive.