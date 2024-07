La deuxième saison de Foundation a été diffusée sur Apple TV+ et Canal+. Bien que son accueil ait été pour le moins nuancé, le succès semble avoir été au rendez-vous pour Apple TV. Y aura-t-il Foundation saison 3 ?

Apple TV+ a bien l’intention de s’imposer au royaume des séries. Ainsi, alors que Denis Villeneuve a au moins en partie réussi le pari fou d’adapter Dune pour le grand écran, la Pomme s’est lancée dans la transposition en série d’une autre œuvre culte de la science-fiction, réputée inadaptable : Foundation d’Issac Asimov. Mais après une saison 2 de Foundation qui a reçu une critique mitigée, que peut-on attendre d’une troisième saison ?

Attention spoilers sur la saison 2 de Foundation !

Autant de belles images que de libertés

Y AURA-T-IL UNE SAISON 3 DE foundation ?

Oui ! Apple TV+ l’a annoncé le 5 décembre 2023 dans un communiqué de presse. Matt Cherniss, à la tête de la programmation de la plateforme, n’y allait pas de main morte sur l’extase marketing : « Voir Foundation devenir un succès si énorme a été plus que réjouissant, avec un public qui continue d’être captivé tout autour du monde, semaine après semaine par cette épopée dramatique et fascinante vers le sauvetage de l’humanité. On a hâte de dévoiler les personnages, nouveaux et anciens, qu’on vous réserve dans la saison 3 ».

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE FOUNDATION SAISON 3 ?

The Prague Reporter a révélé que le tournage de la troisième saison aurait déjà commencé à Most, à 93km de Prague en Tchéquie, dans le centre culturel de Repre (dont l’architecture brutaliste se prête parfaitement à l’esthétique de la série). La saison 2 de Foundation a justement été tournée dans les studios de Prague et c’est encore The Prague Reporter qui a révélé en premier, en avril 2022, la présence des équipes de tournage sur place. Cependant, David S. Goyer, Lou Llobell et Leah Harvey ont déclaré ne rien savoir de ces informations à Techradar.

Si le lancement du tournage pouvait laisser espérer rapidement des précisions, on sait que la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood a eu un impact sur la production. Un écart de 2 ans avait séparé les 2 premières saisons. À moins d’un rattrapage, nous pourrions cette fois-ci attendre jusqu’à la fin de 2025 ou le début de l’année 2026.

Négociations pour la saison 3

De quoi parlera LA SAISON 3 DE foundation ?

David S. Goyer, Josh Friedman et l’équipe de scénaristes ont pris de grandes libertés avec le matériau d’origine, qui est pour le moins dense. La saison 2 s’est (vaguement) inspiré des romans Les Marchands et Les Princes Marchands, tirés du cycle Fondation, et Le Général, du cycle Fondation et Empire. Et à en croire les évènements survenus dans la deuxième saison (flashforwards, quelques lignes de dialogues), une troisième saison s’inspirerait du roman Le Mulet. Impression confirmée par Goyer : « Cette fois, les enjeux sont encore plus importants pour la Fondation et l’Empire, car Le Mulet entre en scène, avec les très appréciés Bayta, Toran et Magnifico Giganticus. »

Le Mulet (The Mule) est un mutant capable de contrôler les émotions. Il sert de ses pouvoirs conquérir la galaxie et fonder son propre empire. Ce faisant, il contredit la théorie de Hari Seldon selon laquelle aucun individu ne peut avoir un poids mesurable sur l’histoire de la galaxie. Sans spoiler, Bayta, Toran et Magnifico Giganticus (le clown du Mulet) sont des personnages essentiels de son histoire.

Frère Lee

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE LA SAISON 3 DE foundation ?

On peut s’attendre à revoir les acteurs principaux des deux premières saisons reprendre du service, en tout cas tous ceux qui ne sont pas morts ou qui sont morts et ont été ressuscités. Lee Pace et Jared Harris ont été confirmés dans le communiqué Apple TV. Les autres n’ont pas été officiellement éconduits, donc ils ont de grandes chances de revenir. Pace devrait ainsi de nouveau être accompagnée de :

Terrence Mann (Frère au Soir)

Cassian Bilton (Frère à l’Aurore)

Lou Llobell (Gaal Dornick)

Cassian Bilton (Frère Aube)

Ella-Rae Smith (Reine Sareth)

Isabelle Laughland (Frère Constant)

Quant à Leah Harvey (Salvador Hardin), l’actrice a vu son personnage mourir dans le dernier épisode de la saison 2, et ne devrait donc pas revenir.

Apple TV a annoncé, en début d’année, le casting des nouveaux acteurs qui seront présents dans Foundation saison 3 :

Cherry Jones (Ambassadrice Quent)

Troy Kotsur (Preem Palver)

Synnøve Karlsen (Bayta Mallow)

Tómas Lemarquis (Magnifico Giganticus)

Cody Fern (Toran Mallow)

Yootha Wong-Loi-Sing (Song)

Leo Bill (Mayor Indoor)

OÙ SERA DIFFUSÉE FOUNDATION SAISON 3 ?

Les deux premières saisons ayant été diffusées en exclusivité sur Apple TV+, Foundation saison 3 devrait suivre la même voie. Concernant la France, les séries Apple sont désormais disponibles sur Canal +.