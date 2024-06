The Walking Dead – Episode 9 : Rick est vraiment très colère

Après quelques semaines de répit, Walking Dead saison 7 revient. Enfin, Rick et ses copains en ont assez de se faire marcher sur les roupettes par Negan et décident de se rebeller. Enfin presque.

NO PASARAN !

Gabriel le curé en a gros sur la patate, après des dizaines d’épisodes à jouer un col blanc dénué de la moindre personnalité, le curé prend des provisions et des armes blanches, et s’enfuit.

Les rebelles découvrent que Gregory n’est pas de leur côté (grosse surprise), et qu’il n’a pas du tout l’intention de laisser sa communauté soutenir la rébellion en devenir. Heureusement, une poignée d’habitants n’est pas de cet avis, même s’ils sont encore bien insuffisants pour faire du petit syndic énervé de Rick la larmichette une véritable armada.

Les nouveaux rebelles rencontrent Ezekiel. Il n’est pas convaincu et craint de provoquer la chute du Royaume en remettant en cause l’accord avec Les Sauveurs.

Les Sauveurs ont mis en place un barrage autoroutier, doublé d’une barrière explosive, manifestement destiné à une éventuelle horde zombie. Les rebelles veulent récupérer le dispositif, sans se faire sauter, afin de bénéficier du matériel. Une manœuvre d’autant plus délicate que leur radio indique que Negan sera bientôt dans leurs pénates, pour un tour d’inspection.

DES MORTS ET DES VIVANTS

La troupe se dépêche donc de récupérer la dynamite et les différents explosifs. Comme de par hasard, une horde se profile justement à l’horizon. Alors que tout le monde s’active pour préserver l’apparence du piège, rentrer à temps à la base, sans disperser la Horde, c’est bien un plan qui se dessine, afin de subtiliser aux Sauveurs leur matos offensif, tout en se réservant la possibilité de tirer parti des zomblards.

Finalement, Michonne et Rick utilisent deux véhicules reliés par un câble d’acier pour tranchouiller une bonne partie de la horde. Une idée amusante et visuellement réussie, bien gore et spectaculaire comme il faut. Malgré l’absence de suspense (on sait très bien qu’aucun des deux personnages ne risque quoi que ce soit), et une tension proche du néant total, Walking Dead nous offre – enfin – quelque chose à se mettre sous la dent. Et il était temps.

Rick revient au bercail juste avant les Sauveurs, qui lui mettent un mini-coup de pression, se demandent où est passé ce qu’a emporté Gabriel, avant de rappeler que si jamais Daryl pointe le bout de son nez et que les vilains le trouvent, il subira un sort nettement moins clément que Carl.

Rick et ses copains partent donc à la recherche de Gabriel. Ils tombent alors sur un nouveau groupe, très nombreux, surarmés, et majoritairement composé de femmes. Sans doute ravi de découvrir autant de nouveaux combattants potentiels, capable de rejoindre la résistance.

peut-être s’agit-il du groupe rencontré quelques épisodes plus tôt par Tara, ou peut-être les scénaristes ont-ils trouvé une nouvelle incohérence pour tenter de raccommoder un récit qui n’en n’est plus à ça près.

COMA ARTIFICIEL

Bilan : comme d’habitude, il ne se passe rien, ou presque. Ah si Carol, parle à un blondinet et lui dit que hein, bon, quand même quoi. Eric et Aaron se disputent. Daryl trouve une planque au Royaume. Carl a décidément un pansement super propre. Rick et Michonne sont d’un calme olympien quand des centaines de walkers les encerclent, peut-être parce qu’ils connaissent les scénaristes.

Bref. L’intrigue avance aussi vite qu’un escargot suisse après un bon repas. Au moins cet épisode 9 nous aura-t-il offert une sympathique séquence à base de zombies. C’est toujours ça de pris.