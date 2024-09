Star Wars Outlaws : quand se passe le jeu d’Ubisoft dans la chronologie officielle ?

Le jeu Star Wars Outlaws est disponible sur PC, Xbox Series et PS5, mais quand se passe-t-il du point de vue de la mythologie Star Wars ?

Star Wars Outlaws a tout d’un pari fou sur le papier. Premier jeu véritablement en monde ouvert exploitant la licence Star Wars, il est aussi un sacré coup de poker pour le studio suédois Massive Entertainment (filiale d’Ubi basée à Malmö). Le studio est surtout connu pour son ni bon ni mauvais Far Cry 3 et pour les deux jeux de tirs à la troisième personne multijoueurs The Division. En 2023, Massive avait livré son Avatar : Frontiers of Pandora, un open world propre dans ses mécaniques, mais avec une méchante impression de déjà-vu.

Pourtant, Star Wars Outlaws semble bien parti pour faire se retrouver dans les classements des meilleurs jeux de l’année 2024. Outre le fait que le titre joue intelligemment avec des caméos de personnages cultes de la saga Star Wars, le blockbuster bénéficie d’une bonne presse, et semble renouveler les enjeux classiques des adaptations vidéoludiques de la franchise, en prenant le pari de mettre le public dans la peau d’une héroïne qui n’a rien d’une Jedi. Reste une question importante concernant Star Wars Outlaws : quand se passe les événements du jeu dans la saga ?

L’héroine Kay Vess (Humberly González)

Quand se passe Star Wars Outlaws ?

Dans Star Wars Outlaws, les joueurs incarnent Kay Vess, qui s’apprête à commettre l’un des plus gros braquages de l’histoire de la Bordure Extérieure. Un casse d’autant plus risqué que les mafias locales et autres groupuscules criminels prennent de plus en plus d’ampleur, et que l’Empire se montre plus féroce que jamais. Les fans de la première heure l’auront deviné, Star Wars Outlaws prend place entre l’épisode 5 : L’Empire Contre-Attaque et l’épisode 6 : Le Retour du Jedi.

À la fin de L’Empire Contre-Attaque, l’Alliance Rebelle est loin d’être dans sa meilleure forme. L’Empire connaît alors un véritable essor, et se montre toujours plus avide de contrôle et de violence. Il s’agissait donc là du contexte idéal pour raconter l’histoire d’une hors-la-loi prête à (presque) tout pour se faire une place au soleil.

Quelques têtes bien connues sont de la partie

Julian Gerighty, réalisateur chez Massive Entertainment, avait expliqué lors d’une interview donnée à IGN en juin 2023 que le choix de cette période dans la chronologie Star Wars s’était imposée comme une évidence pour le studio.

« Lorsque nous avons entamé les discussions avec Lucasfilm, il était très clair que dans la période d’un an entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, c’est là que les Rebelles ne font pas partie du tableau. L’Empire prend de plus en plus le contrôle, mais les syndicats prennent de plus en plus de pouvoir et exploitent toutes ces faiblesses. C’est donc un moment où la pègre prospère et il n’y a pas de meilleure situation pour une crapule établie ou débutante de se faire les dents qu’à ce moment précis. »

Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, Un chasseur de prime, Un Renégat…

Un choix très malin, puisqu’il pose le jeu dans l’espace narratif de la trilogie favorite des fans et des gens de bon goût. Le fait d’installer les envies de casse de Kay Vess entre les épisodes 5 et 6 permet au jeu de se montrer très généreux avec une petite collection d’easter eggs et de caméos bien sentis, tout en offrant un cadre assez tendu, à un moment où la galaxie est à un point de bascule entre domination de l’Empire et résurgence de l’Alliance.

Star Wars Outlaws est disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Pour information, le jeu est aussi accessible via l’abonnement Ubisoft+.