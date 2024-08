10 super jeux vidéo qui méritent vraiment une suite (Alien, Bloodborne, Days Gone…)

Quels jeux méritent une suite ? On a dressé une liste de 10 excellents jeux, qui auraient mérité une suite.

Tout le monde en a. Quelques regrets, frustrations, déceptions sur des jeux qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient ou qui ont rencontré divers problèmes en coulisses, et qui n'ont pas eu droit à une suite.

Parce qu'on aime rêver et refaire le monde, on a décidé de revenir sur 10 excellents jeux qui n'ont pas (encore ?) eu de suite.

On aurait pu mettre SOMA aussi

BLOODBORNE

Sortie : 2015

Disponible sur : PS4

Pas de suite parce que : Sony est vraiment trop méchant

Pendant que la terre entière pleure pour avoir un portage PS5 ou PC, ne devrions-nous pas plutôt nous plaindre pour avoir une suite à Bloodborne ? Le titre de FromSoftware a beau rester coincé dans un format 30 fps, il demeure l'un des plus beaux techniquement et, plus encore, artistiquement de la PlayStation 4.

À l'origine, BloodBorne est un produit de commande de la part de Sony à FromSoft. Fort du succès de Demon's Souls (2009) et de Dark Souls (2011), Hidetaka Miyazaki est devenu l'un des créateurs les plus en vue du Japon. C'est donc naturellement que Sony s'est tourné vers lui quand il s'agissait de fournir une exclusivité pour sa PS4. Le résultat fut au-delà des espérances de Sony, puisque Bloodborne s'est écoulé à 7,65 millions d'exemplaires en date de février 2022.

Métaphore des fans suppliant Sony de sortir un remaster PS5

Bloodborne est un titre hors normes à tous les points de vue. Sur le papier, il n'est pas taillé pour réussir commercialement. Dans la forme, le level design est encore plus alambiqué que dans Dark Souls, et pourtant, il est bien plus lisible. Toutes les interconnexions entre les quartiers de la ville maudite de Yharnam sont d'une logique implacable, et parviennent cependant à toujours surprendre. Et comment ne pas évoquer l'une des belles trouvailles du jeu : les armes trompeuses ?

Chaque arme a deux aspects, et il suffit de presser un bouton pour passer de l'un à l'autre : Canne-Fouet, Épée-Marteau, Couperet-Scie (on appréciera le jeu de mot)... Elles amènent à penser le combat de manière très souple, et beaucoup plus nerveusement que dans les précédents FromSoft. La difficulté du jeu est élevée, il est très exigeant, tout en bousculant les réflexes et les habitudes des joueurs de Dark Souls. Ici, il faut miser sur l'agressivité et sa soif de violence pour triompher. Et les boss sont là pour vous faire souffrir.

Le Loup-Garou version Miyazaki

Créer un monde virtuel qui soit hospitalier pour les joueurs ne correspond pas à ma vision du monde.

Hidetaka Miyazaki - PlayStation Blog du 20.03.2015

Hidetaka Miyazaki a mis dans Bloodborne toutes ses pires obsessions, ses hantises, ses cauchemars. En résulte un monde de dark fantasy victorienne, où les horreurs lovecraftiennes coexistent avec les angoisses existentielles. Il s'agit d'un diamant noir, qui n'...