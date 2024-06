Les activités les plus intéressantes de WoW Dragonflight que vous devriez essayer

World of Warcraft connaît constamment des mises à jour et, grâce à elles, de nouveaux mécanismes sont ajoutés au jeu, ce qui vous permettra de recevoir WoW boost et d’avoir des sessions de jeu intéressantes.

Certains joueurs aiment passer par le système de quêtes parce qu’ils veulent en savoir plus sur le monde dans lequel ils passent du temps et ne pas se contenter de courir les lieux en détruisant des monstres. En d’autres termes, ces joueurs sont à la recherche d’un sens, et c’est le système de quête qui le leur donne.

Vous apprendrez l’histoire d’Azeroth, les événements passés et le chemin que suit le scénario, qui vous mènera aux îles du Dragon dans la version actuelle de World of Warcraft.

Il vous suffit de suivre le système de quêtes et de sélectionner l’amélioration qui vous permettra d’accéder à l’extension Dragonflight. Vous devez atteindre le niveau 60 dans WoW afin de pouvoir poursuivre l’histoire et naviguer vers les îles avec d’autres joueurs.

Les professions de WoW Dragonfight

WoW dispose d’un système économique développé qui permet aux joueurs de s’engager dans différents types de jeux pour gagner de l’or et vendre des marchandises afin que les joueurs moins diligents et moins chanceux puissent acheter tout l’équipement manquant.

L’un des mécanismes de gain les plus précieux et les plus intéressants associés à un jeu intéressant est le système de professions, qui a également été amélioré et étendu dans la nouvelle version du jeu. (Mise à jour de Dragonflight).

Pour mieux comprendre la structure des professions et leur objectif, il faut savoir qu’elles sont divisées en deux catégories : la collecte et la création.

Comment fonctionnent les professions ?

Au total, chaque joueur disposera de deux emplacements pour les professions obligatoires et de trois emplacements pour les professions supplémentaires, disponibles pour tous les joueurs.

Les rassemblements correspondent tout à fait à leur nom et sont nécessaires pour obtenir des ressources pour les métiers d’artisanat.

Chaque métier d’artisanat a sa propre collection pour l’extraction des ressources, il suffit de la connaître et de l’étudier afin d’avoir toujours accès à la ressource et d’y prêter attention lors du boosting dans World of Warcraft.

Pourquoi avoir deux professions ?

D’un autre côté, il y a une autre idée : il suffit de choisir deux professions de collecte liées aux ressources avec lesquelles vous êtes le plus souvent en contact et de les accumuler autant que possible afin de pouvoir les vendre à d’autres artisans.

Cela signifie que vous abandonnez complètement l’ambition de développer et de créer des professions, mais que vous avez un accès constant à l’or, ce qui est beaucoup plus rentable, car, dans toutes les nouvelles mises à jour, il y aura de nouvelles ressources qui pourront toujours être obtenues parce que les développeurs continueront à optimiser la ligne de ressources.

Ainsi, vous pouvez choisir deux professions de création sans accès aux ressources pour les améliorer, ce qui ne constituera pas seulement une tâche difficile, mais un véritable défi. Car il vous sera très difficile et coûteux de commencer à développer deux professions, mais si vous passez cette étape, vous aurez une grande opportunité de gagner beaucoup d’or grâce à la table de commande.

Comment optimiser ses professions ?

Il est question d’un nouveau mécanisme qui permet aux joueurs qui ont choisi de développer des spécialisations d’artisanat de gagner de l’or en exécutant des commandes d’autres joueurs en échange d’une récompense monétaire.

Vous n’aurez besoin que de la compétence requise pour la profession et d’une recette étudiée pour un objet spécifique. Mais en général, c’est une excellente option pour continuer à développer les compétences de la profession et augmenter la quantité d’or que vous pouvez gagner.

La formule la plus classique et la plus compréhensible consiste à choisir une profession qui collecte des ressources et les vend dans l’artisanat. Il est conseillé de les choisir de manière à pouvoir créer à tout moment des équipements ou des armes spécifiques à votre classe.

Essayez d’interagir avec le tableau des commandes dans tous les cas parce qu’il nécessite :

Une activité afin de sélectionner les contrats avant les autres joueurs

afin de sélectionner les contrats avant les autres joueurs De l’attention, parce que certains joueurs rusés peuvent sous-estimer ou faire une commande gratuitement.

Mais, même avec la concurrence et l’augmentation du niveau d’une profession, ce n’est pas une raison pour faire passer des commandes de joueurs qui ne sont pas prêts à payer pour cela, ou qui essaient de tromper les artisans pour obtenir des ressources.

Le système d’accomplissement

World of Warcraft possède sa propre section de succès, des récompenses spéciales pour diverses activités et actions non standard, telles que l’élimination de certains raids, etc…

Chaque réussite s’accompagne d’une récompense sous la forme de bonus passifs pour votre personnage, de montures, etc…

La plupart des réalisations se font d’elles-mêmes et il n’est pas toujours utile de les chercher directement. Cependant, il est toujours capital de consulter d’abord la liste des tâches et des actions qui peuvent être accomplies et d’y prêter attention si nécessaire.

Les Raids

Les amateurs de tâches difficiles et de coopération apprécieront certainement le système de raid. Ce dernier vous permettra de réunir une escouade pour attaquer le repaire d’un boss de différents niveaux de difficulté afin de gagner de l’expérience et de précieux trophées, tout en renforçant vos compétences de jeu et votre potentiel de combat.

Les Raids se déclinent en trois niveaux de difficulté, et pour ouvrir le suivant, vous devez compléter logiquement le précédent.

Le premier niveau de difficulté est simple et direct, et votre tâche principale est d’infliger des dégâts stables à votre escouade. Vous avez besoin d’un tank, d’un soigneur et de héros attaquants de différents types.

Prêtez attention aux attaques principales et aux compétences uniques du boss afin de vous en souvenir et d’être capable de les reconnaître dans les niveaux de difficulté supérieurs, ce qui sera plus rapide et sans aide dans les autres niveaux de difficulté.

Il est particulièrement intéressant de participer aux raids en difficulté mythique, car les boss et les gardes sont beaucoup plus forts et résistants, et ils utilisent plus souvent des compétences uniques et puissantes qui peuvent détruire n’importe quelle escouade assez rapidement.

En cas de victoire dans ces raids, vous pourrez recevoir de l’équipement légendaire et de l’équipement qu’il est souvent impossible d’obtenir d’une autre manière, y compris des accessoires de raid pour chaque classe.

Les Dragons volants

Lorsque vous aurez terminé l’étape principale de la campagne sur les îles du Dragon, vous pourrez apprivoiser l’un d’entre eux pour débloquer de nouveaux mécanismes de vol, voler librement et participer à des batailles n’importe où en Azeroth.

Le dragon et votre compétence de pilote peuvent être améliorés en apprenant de nouvelles constructions pour de nouvelles mécaniques.

Cela signifie que vous pouvez être abattu ou attaqué, mais en général, vous pourrez voler vers de nombreux endroits sur l’île continentale d’Azeroth, et même simplement profiter du jeu et des lieux.

