Ce vidéoprojecteur 4K bénéficie d’une grosse remise pour bien débuter l’été

Déjà reconnu comme l’un des meilleurs vidéoprojecteurs dans sa gamme de prix, le Hisense C1 profite d’une très grosse réduction.

Ce sont souvent les petits détails qui font la plus grande différence entre les vidéoprojecteurs les plus exclusifs du marché. Il faut dire qu’à plus de 2 000 €, les exigences des clients sont forcément bien plus relevées que sur les modèles d’entrée de gamme et il faut être capable de les séduire avec des spécificités qui se démarquent des rivaux.

C’est justement ce que le fabricant chinois Hisense s’efforce à faire avec son vidéoprojecteur à courte focale C1, qui est sans doute plus attractif que jamais grâce à une superbe promotion sur le site de Son-Video.com.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Vendu aux alentours des 2 300 € à l’origine, le Hisense C1 voit son prix chuter à 1 790 € chez Son-Video.com. Une remise qu’il serait bien dommage de manquer, surtout en perspective de l’Euro de football 2024.

Dans le même temps, ce vidéoprojecteur a été chaleureusement salué par la critique puisqu’il a reçu diverses récompenses provenant des médias Les Numériques, On-Mag.fr ou encore Sound & Vision. De quoi offrir une certaine garantie avant l’achat.

Quels sont les meilleurs atouts du vidéoprojecteur Hisense C1 ?

Ce n’est un secret pour personne : à l’heure actuelle, la concurrence est sûrement plus rude que jamais dans le secteur des vidéoprojecteurs haut de gamme. Mais le Hisense C1 a tout de même un paquet d’arguments à faire valoir pour mettre la pression sur les épaules de ses rivaux.

Et pour commencer, il peut notamment compter sur sa courte focale capable de diffuser une image UHD 4K HDR allant jusqu’à 7,62 m de diagonale. Il n’y aura d’ailleurs pas forcément besoin de le positionner bien loin de la surface de projection, puisque ce vidéoprojecteur peut offrir un rendu optimal à une distance comprise entre 1,8 m et 4,22 m de votre mur. Pratique.

Grâce à son laser Trichroma associé à la technologie DLP XPR, le Hisense C1 peut également afficher des couleurs très précises avec une luminosité de 1 600 lumens. Suffisant pour percevoir l’image dans un espace éclairé, même si son plein potentiel se révèle dans une pièce sombre.

Et pour profiter d’une qualité visuelle d’exception sur tous types de programmes, ce vidéoprojecteur peut aussi compter sur une pléthore de fonctionnalités comme l’upscaling Ultra HD 4K qui améliore automatiquement la définition des contenus HD (720p) et Full HD (1080p). Tout comme la compensation de mouvement qui garantit une fluidité quasi parfaite en toutes circonstances.

En parallèle de cela, le Hisense C1 permet d’accéder très facilement à des milliers de films et séries en streaming grâce à son OS Vidaa U. Parmi les principaux services de VOD proposés : Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore YouTube. Sans oublier les assistants vocaux (Alexa, Vidaa Voice) inclus dans le projecteur pour pouvoir le commander à voix haute.

Et enfin, cet appareil fait également la part belle au son avec un système audio stéréo de 2 x 10 watts conçu par JBL. Une bonne base pour profiter d’effets audio surround, même si les plus exigeants préféreront sûrement y connecter un ensemble de home-cinéma via la connectique très fournie (HDMI ARC, sortie optique, Bluetooth…) de ce projecteur.

En définitive, le Hisense C1 n’a clairement pas fait de compromis pour conquérir un large panel d’utilisateurs, que ce soit les cinéphiles, les gamers ou les amateurs de sport. Il plaira également aux novices grâce à sa prise en main particulièrement intuitive et ses nombreuses options de réglage automatique. Mais le plus intéressant concerne tout de même la qualité visuelle, hors du commun pour un appareil vendu à moins de 2 000 € en ce moment.

Points forts du vidéoprojecteur Hisense C1 :

Son format compact et sa discrétion une fois allumé

La précision et la fluidité des images

L’OS Vidaa pour accéder directement aux grandes plateformes de streaming

La compatibilité Dolby Vision et HDR10+

Points faibles :

Pas la meilleure colorimétrie du marché

Une luminosité un peu juste pour les pièces exposées au soleil

