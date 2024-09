Cette belle TV 4K Sony voit son prix chuter pour la rentrée 2024

Reconnue comme l’une des TV les plus polyvalentes du marché, la Sony KD-55X75WL profite d’une remise très intéressante en ce moment.

Pour apprécier pleinement films, séries et autres compétitions sportives depuis son salon, il n’y a sans doute rien de mieux que d’investir dans une TV 4K. Mais les tarifs de certains modèles ont de quoi rebuter les clients, car ils peuvent vite atteindre des sommets…

Et c’est justement pour cette raison qu’il vaut mieux être à l’affût des dernières promotions en matières d’écrans UHD. Comme sur cette TV Sony KD-55X75WL qui bénéficie d’une réduction de 200 € sur le site de Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Habituellement vendue aux alentours des 1 000 €, la TV Sony KD-55X75WL voit son prix fondre pour passer sous la barre des 800 €. Une offre qui a de quoi effrayer ses concurrents sur le marché.

De plus, cet écran 4K semble avoir conquis la clientèle puisqu’il comptabilise une très belle moyenne de 4,6/5 chez les principaux revendeurs sur le Web, et même 5/5 sur Son-Video.com. Autant dire que les clients peuvent presque l’acheter les yeux fermés.

Quelles sont les qualités majeures de la TV Sony KD-55X75WL ?

La concurrence est particulièrement rude dans le secteur des TV 4K milieu de gamme. Mais la Sony KD-55X75WL ne manque pas d’arguments pour répondre à ses rivales.

Pour commencer, il faut savoir que sa dalle de 55 pouces (139 cm de diagonale) est dotée d’un rétroéclairage Direct LED qui offre un contraste et une luminosité on ne peut plus précis. Couplé à une compatibilité HDR 10, HLG et HDR Dolby Vision, cet écran a tout ce qu’il faut pour garantir un spectacle visuel à couper le souffle.

Dans le même temps, la TV Sony KD-55X75WL est capable de mettre à l’échelle 4K les contenus en 1080p via sa technologie d’upscaling. Histoire de toujours profiter de la meilleure qualité possible.

Côté son, cet écran embarque des haut-parleurs qui prennent en charge les formats Dolby Atmos et DTS pour offrir un rendu d’audio spatial saisissant. Le genre de petits détails qui font toute la différence en termes d’immersion.

L’installation de ce téléviseur ne prend pas plus de quelques minutes grâce à sa conception ergonomique – même s’il est un peu lourd – et ses pieds ajustables qui permettent de le maintenir facilement en équilibre sur un meuble. C’est un vrai jeu d’enfant.

Et pour terminer, la Sony KD-55X75WL dispose d’une interface Google TV avec un vaste catalogue d’applications et de plateformes de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video…). Parfait pour accéder à de nombreux films et séries en quelques minutes et sans avoir à y connecter un appareil externe, même si cette TV intègre également Chromecast pour diffuser des contenus sans-fil.

En conclusion, cette TV 4K Sony brille surtout par sa polyvalence et ses nombreuses fonctionnalités pour améliorer l’expérience audiovisuelle des spectateurs. C’est certainement l’un des meilleurs modèles pour regarder des programmes en streaming ou jouer à des jeux vidéo pour moins de 800 €, d’autant plus que son OS intégré facilite grandement la navigation sur les différents services de VOD. Sans oublier sa connectique complète pour y connecter une console de salon, un lecteur Blu-Ray ou encore un kit d’enceintes de home-cinéma.

Points forts de la TV Sony KD-55X75WL :

Les contrastes et les couleurs de sa dalle 4K UHD (compatible HDR)

La qualité honorable de ses haut-parleurs

Ses finitions soignées et son look discret

Le large choix de divertissements sur son OS Google TV

Points faibles :

Son poids un peu élevé par rapport aux concurrents

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s’associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l’expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d’équipements.

Mais c’est quoi un partenariat Ecran Large ? On explique tout par ici !