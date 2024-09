Une bande-annonce pour le film d’horreur Peter Pan, après le succès absurde de Winnie the Pooh

Après Winnie the Pooh : Blood and Honey, le « Poohniverse » continue avec un Peter Pan horrifique subtilement intitulé Peter Pan’s Neverland Nightmare.

C’est l’une des règles du cinéma d’exploitation : quand un concept fonctionne, il est essoré de toutes part. Difficile de trouver meilleur exemple que le « Poohniverse », saga improvisée à la suite du succès improbable de Winnie the Pooh : Blood and Honey. Celui-ci était un navet quasi-amateur tourné sitôt les droits de la création de A.A Milnes (et non pas celle de Disney) tombés dans le domaine public. Les images balancées sur les réseaux sociaux n’ont pas manqué d’amuser les internautes, qui se sont chargés de largement rentabiliser son budget anémique.

Il n’en fallait pas plus au petit malin derrière l’opération, le pro du Z opportuniste Rhys Frake-Waterfield, pour surexploiter le filon, lançant la production de Winnie the Pooh : Blood and Honey 2, Bambi : The Reckoning, Pinocchio : Unstrung et donc ce Peter Pan’s Neverland Nightmare. Un nouveau slasher parodiant le célèbre personnage de J.M. Barrie, et non pas, une fois de plus, la version de Disney, qui elle n’est pas encore tombée dans le domaine public. Nul doute que les avocats de Mickey scruteront cette première bande-annonce à l’affut de la moindre tunique verte.

Peter pané

Pas de risque a priori, puisque cette version n’a pas grand chose à voir avec le roman ou la pièce de théâtre. Peter est ici un mélange peu inspiré du Pennywise de Ça et du Joker de Heath Ledger, qui kidnappe les enfants pour les emmener dans le Neverland (le pays imaginaire).

C’est non plus Frake-Waterfield qui s’occupe de la réalisation, mais son collaborateur Scott Chambers, lui aussi producteur, qui l’a accompagné sur de nombreux projets (Dinosaur Hotel 2, Firenado et autres classiques du septième art). En solo, le bonhomme a une sacrée carrière dans le mockbuster de bas étage, puisqu’on lui doit par exemple The Bad Nun (au moins, c’est clair), Mummy Reborn, Pet Graveyard ou encore The Final Scream (un titre prémonitoire).

Blagues sur Michael Jackson interdites

En revanche, la combine est la même : aguicher les spectateurs en manque de pastiches horrifiques et encaisser le chèque. Car si ce Peter Pan pseudo-gore semble a priori moins vide que son prédécesseur, il n’en est pas moins laid et dénué d’intérêt, aussi bien pour l’amateur d’horreur que pour le connaisseur du personnage. Personnage joué par Martin Portlock, acteur relativement connu pour avoir balancé des rats sur le jury de Britain’s got talent.

Aucune date de sortie n’est pour le moment prévue. Mais rappelons que Winnie the Pooh avait eu droit à une sortie en 4K en France. Reste à voir si la blague pas drôle va continuer à amuser les curieux qui se sont déjà infligé ce premier volet ou si le cross-over avengeresque (oui) déjà annoncé va vraiment lancer une franchise à la Sharknado. On en viendrait presque à apprécier Hook.