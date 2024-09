Vaiana 2 : une nouvelle bande-annonce ultra-colorée pour la suite du film d’animation Disney

Vaiana 2 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce qui promet de l’aventure et de la féérie, tout ça dans un conte musical. Bref, du pur Disney.

A sa sortie, Vaiana : La Légende du bout du monde avait fait l’effet d’un raz de marée sur le box-office mondial avec un total de 643 millions de dollars de recettes. Inscrit dans les « Classiques Disney », le film avait été particulièrement remarqué pour son univers original prenant pour inspiration la mythologie polynésienne (voir notre critique Vaiana : La Légende du bout du monde), bien qu’il ait été critiqué sur certains points.

Une suite avait donc été programmée sous la forme d’une série en 2020 selon Jennifer Lee, directrice de création de la Walt Disney Animation Studio, avant que le grand patron Bob Iger n’annonce que la série a été retravaillée en une suite en vue d’une sortie au cinéma. Et ça tombe bien puisqu’une nouvelle bande-annonce colorée vient de tomber.

Vaiana, Le retour

La bande-annonce a la bonne idée de ne pas tout dire, ce qui permet de plus se focaliser sur l’ambiance festive et féérique des premières images. Vaiana l’annonce : son peuple doit se reconnecter avec l’océan. Le trailer est donc un prétexte pour un appel à l’aventure, à la découverte de l’inconnu et au lien avec la nature dans ce qu’elle a de plus splendide et de plus dangereux. On retrouve toute la poésie des meilleurs Disney à savoir les chansons, les éléments naturels qui s’animent et coexistent avec les personnages ainsi que des scènes de tempête, couleur violette, majestueuses.

une image disney-esque

Vaiana 2 conserve son casting avec Dwayne Johnson qui revient en Maui et Auliʻi Cravalho (Ralph 2.0, Mean girls : Lolita malgré moi) qui reprend le rôle de Vaiana. Ils seront toujours secondés par Nicole Scherzinger (Men in Black 3) et Temuera Morrison (The Flash, Aquaman et surtout Jango Fett dans la saga Star Wars). Plus important, le film est réalisé par David G. Derrick Jr., qui fait ses débuts en tant que réalisateur et remplace Ron Clements et John Musker, les papas du premier Vaiana, mais surtout de La Petite Sirène, Aladdin et La Princesse et la Grenouille. Pour l’heure, le film est prévu en salle le 27 novembre 2024.