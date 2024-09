Transformers : le producteur donne des nouvelles du crossover avec G.I Joe (et ce n’est pas très rassurant)

Le producteur de la franchise Transformers, Lorenzo di Bonaventura, a donné des précisions sur le crossover à venir avec G.I Joe.

Alors que les premiers avis de Transformers One (ou Transformers : Le Commencement en VF) sont tombés, son démarrage au box-office va être scruté de près. En plus d’être le premier film d’animation de la franchise d’Hasbro depuis le long-métrage de 1986, le projet est pensé pour relancer l’univers, en revenant aux origines de la guerre entre Autobots et Decepticons.

Cette nouvelle direction enthousiasmante (on a vu le film, et on vous en reparle très bientôt) tient en partie à l’état quelque peu inquiétant de la saga au cinéma. Milliardaire avec La Face cachée de la Lune et L’Age de l’extinction, Transformers a connu un certain essoufflement au box-office depuis son cinquième épisode, The Last Knight, qui n’avait rapporté « que » 600 millions de dollars (une déception au vu de son budget gigantesque). Transformers : Rise of the Beasts a, pour sa part, réalisé le score le plus faible de la saga, malgré son appel du pied final qui annonçait un crossover avec une autre marque de jouets d’Hasbro : les G.I. Joe.

A lire aussi Transformers 7 est l’un des gros bides de 2023, et pourrait enterrer la saga

En voulant mixer les deux licences, Paramount espère mutualiser deux publics, d’autant que les films G.I. Joe n’ont jamais été d’immenses cartons (sans parler du méga-flop de Snakes Eyes, sacrifié pendant le Covid). Si les comics sont déjà passés par là, reste à savoir quelle histoire raconter avec ces deux univers. Lors d’une interview avec Collider, l’éternel producteur de Transformers, Lorenzo di Bonaventura, est revenu sur l’enjeu de cette rencontre, et l’état d’avancée du projet.

Prêt à amasser la moulaga

Transformers et G.I. Joe : le royaume du jouet qu’on attendait ?

« C’est un processus de recherche d’une histoire, puis d’ajustement de l’histoire. Ensuite, il faut voir ce qui ne marche pas, et comprendre pourquoi ça ne marche pas. […] Mais la terminologie du crossover me rend nerveux parce qu’on dirait que c’est censé être 50/50 ou quelque chose comme ça. […] Je pense que si nous essayons de faire du 50/50, ça va sembler déséquilibré. Parce que vous ne passerez jamais assez de temps sur tout, et il faudra justifier les 50 % et 50 %. Je ne sais donc pas vraiment comment contourner ça, mais il y aura beaucoup à faire de côté des G.I. Joe, du côté des Transformers et du côté des humains. Peut-être que ce sera un tiers, un tiers, un tiers. »

Si ce tâtonnement a le mérite d’être présenté avec honnêteté, on ne peut pas dire que ça rassure beaucoup sur le bien-fondé de ce crossover, foncièrement opportuniste. On se demande même si di Bonaventura et Paramount ne surestiment pas l’attrait du public pour les deux franchises concernées. Pour rappel, le flop de Transformers 5 dépendait aussi de l’investissement du studio dans une writer’s room, qui avait pour ambition de planifier plusieurs scénarios en lien avec l’univers. Seul le spin-off Bumblebee est sorti de cette marmite, bien que les germes de Transformers : Le Commencement aient été posées dans ce brainstorming géant.

Des katanas et des robots, que demande le peuple ?

Le succès (ou non) du film d’animation de Josh Cooley (Toy Story 4) devrait avoir son impact sur la direction prise par la franchise aux gros robots. En cas de carton, Transformers pourra évoluer sur deux terrains en simultané, avec ses origines en animation d’un côté, et son expansion en live-action de l’autre. Pour en avoir le cœur net, il faut encore attendre le 23 octobre pour découvrir Transformers : Le Commencement dans les salles françaises. Pour le crossover avec G.I. Joe, il faudra encore patienter quelques années.