Transformers One : démarrage décevant pour le retour d’Optimus Prime

Transformers One (Le Commencement, en français), débarque aux États-Unis : état des lieux d’un démarrage décevant.

La sortie de Transformers One (ou Le Commencement, en français) va jouer un rôle décisif dans l’avenir de la franchise Hasbro. Déjà parce qu’il s’agit du premier long-métrage d’animation de la marque depuis celui de 1986, mais surtout parce qu’il est censé relancer l’univers après les déceptions critiques et économiques des trois derniers films en prises de vues réelles (The Last Knight, Bumblebee et Rise of the Beasts).

Le film réalisé par Josh Cooley (Toy Story 4) avec les voix de Chris Hemsworth et Scarlett Johansson est sorti cette semaine aux États-Unis : petit point sur son démarrage.

Retour à l’animation pour Transformers

Transformers One / Zero

Lors de son week-end d’ouverture, Transformers One aurait récolté dans les 25 millions de dollars dans 3 978 salles de cinéma. C’est un score en dessous des estimations, qui tournaient plus autour de 30 millions de recettes domestiques. Ce démarrage décevant n’annonce pas nécessairement un échec sur l’ensemble de son exploitation, surtout vu son budget de production médium de 75 millions de dollars (d’après Variety).

Pour avoir un ordre d’idée, il s’agit d’un budget de production inférieur aux standards de l’animation de studio (Vice-versa 2 a coûté dans les 200 millions de dollars selon JP Box-office) et de la franchise Transformers en général (le plus faible budget de la saga, celui de Bumblebee, s’élève à 135 millions, sans prendre en compte l’inflation).

Néanmoins, le film réalisé par Josh Cooley n’occupe même pas la première place des meilleurs scores du week-end. La place est occupée par Beetlejuice Beetlejuice et ses 26 millions de recettes pour son troisième week-end de diffusion. Pour les trois jours de lancement d’un blockbuster Transformers, on peut dire que c’est une déception. Reste à savoir comment Transformers One se maintiendra sur la durée de son exploitation.

À titre de comparaison (et sans prendre en compte l’inflation), le Bumblebee sorti en 2018 a signé un démarrage à hauteur de 21 millions de dollars. À l’issue de son parcours dans les salles obscures, le film réalisé par Travis Knight a récolté 127 millions de recettes aux États-Unis et 467 millions dans le monde. Avec le budget de Transformers One, ce serait un succès pour la Paramount. Pour rappel, Le Commencement va sortir dans nos cinémas français ce mercredi 23 octobre.