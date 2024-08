Toxic Avenger : où en est le remake et va-t-il sortir un jour ? Peter Dinklage répond

Le remake de The Toxic Avenger se fait attendre et son acteur principal, Peter Dinklage, a donné des nouvelles peu rassurantes.

En septembre 2023, The Toxic Avenger, le remake du film du même nom sorti en 1985, était très chaleureusement accueilli lors de son avant-première au Fantastic Fest d’Austin. Sorte de comédie gore super-héroïque portée par un impressionnant casting (Peter Dinklage, Kevin Bacon et Elijah Wood en tête de file), ce long-métrage réalisé par Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) semblait avoir réussi sa mission de remake en offrant un joli spectacle avec son justicier, d’autant plus à l’époque des multiples productions Marvel et DC.

Sauf que malheureusement, depuis cette avant-première, le film ne donne plus aucun signe de vie. Si la bande-annonce sanglante de The Toxic Avenger publiée en octobre 2023 nous laissait penser que la sortie officielle du film approchait, cela n’est finalement jamais arrivé, et on ne sait d’ailleurs toujours pas quand il devrait débarquer en salles. Peter Dinklage, l’interprète du fameux Vengeur Toxique, en a récemment parlé en interview, et on a un peu peur…

À lire aussi Après Borderlands, démarrage catastrophique pour The Crow version 2024

Bon bah, on lui dit adieu ?

The Toxic Avenger se dissout

De passage chez Comic Book pour la promotion de son prochain film The Thicket, Peter Dinklage a donc parlé du remake de The Toxic Avenger. Il a avoué ne pas avoir énormément d’informations concernant sa sortie, et a également fait part de sa déception :

« Non, je ne suis pas producteur sur ce film. Je ne sais pas. Je veux vraiment que le film soit diffusé dans le monde entier parce que c’était un énorme succès au Fantastic Fest d’Austin, et Macon Blair, le scénariste-réalisateur qui joue également dans The Thicket… a fait un travail incroyable. C’est l’une de mes personnes préférées et l’un de mes artistes préférés. J’espère donc qu’il aura son heure de gloire sous le soleil toxique ».

Rappelez-vous, ya même Frodon version « corrompu par l’Anneau » !

Bref, on ne sait donc pas quand The Toxic Avenger arrivera dans nos salles obscures, et on se demande même si le film aura droit à une sortie un jour à ce rythme. Après tout, le studio Legendary qui produit le film n’a rien esquissé depuis Austin en septembre 2023. Un comble puisque sur place, l’accueil y avait en effet été plutôt positif (le film affichant une moyenne de 66/100 sur Metacritic).

Pourquoi donc The Toxic Avenger est encore bloqué dans les cartons ? Le mystère persiste et on peut craindre que le long-métrage tombe purement et simplement dans l’oubli ou subisse le même sort que certains films terminés, mais finalement jetés à la poubelle par leur studio. On va évidemment espérer que ce ne soit pas le cas pour notre concierge-justicier.