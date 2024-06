Tintin 2 : la suite réalisée par Peter Jackson est bien en préparation, selon Andy Serkis

Treize ans après Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne de Steven Spielberg, la suite réalisée par Peter Jackson n’est pas morte.

En 2011, Steven Spielberg sortait sa petite bombe Tintin : Le Secret de La Licorne, bijou d’animation en 3D et en performance capture, laissant apparaitre son amour pour cette technologie qu’il utilisera plus encore avec Ready Player One. Produit par Peter Jackson, le film mettant en scène les aventures du journaliste le plus célèbre du monde (après Laurent Delahousse) a été un petit succès au box-office. Avec 373 millions de dollars engrangés dans le monde pour 135 millions de budget, tout laissait penser qu’une suite était possible.

À l’époque, Steven Spielberg était d’ailleurs clair : lui et Peter Jackson échangeraient leur rôle pour ce fameux Tintin 2 (Spielberg seulement producteur et Jackson à la réal en gros), qui ferait partie d’une trilogie. Sauf que treize ans plus tard, la saga Le Hobbit (ayant empêché Jackson de lancer l’aventure Tintin) est terminée et rien de neuf à l’horizon. Du moins, c’était le cas avant qu’Andy Serkis ait donné une « petite » nouvelle sur ce Tintin 2.

Tintin 2 : Le secret mal gardé d’Andy Serkis

Lors du Festival d’Annecy, véritable rendez-vous mondial de l’animation 2D comme 3D, Andy Serkis a récemment présenté de magnifiques images de The War of the Rohirrim. Et en plein cœur de la ville, il aurait aussi laissé échapper une nouvelle sur la suite des aventures du Belge au podcasteur Alexandre Loos :

« Peter Jackson travaille absolument dessus »

Pour ce que ça vaut :

Bien évidemment, cette déclaration est à prendre avec des pincettes, ni Peter Jackson ni Serkis et encore moins un studio n’ont confirmé cette information. Toutefois, cela donne un peu espoir de revoir un jour Tintin, Milou et le Capitaine Haddock sur un grand écran.

Pour rappel, Andy Serkis tenait le rôle d’Haddock dans le film de 2011 et devrait reprendre le rôle si une suite était enfin lancée pour de bon. En attendant une potentielle confirmation, Andy Serkis réalisera et sera à l’affiche de The Hunt for Gollum, qui n’a pas encore de date de sortie.