Superman : le casting s’agrandit, et ça pourrait donner des indices sur le nouvel univers DC

Un nouvel acteur vient d’être confirmé au casting du Superman de James Gunn, et ça pourrait donner un indice sur le scénario du film.

Bien que le tournage de Superman soit bouclé depuis quelque temps déjà, et qu’il soit entré dans une longue phase de postproduction, le film reste nimbé de secret. On dispose bien entendu de quelques éléments au niveau du casting, puisqu’on sait que David Corenswet endossera la cape rouge légendaire, que Rachel Brosnahan sera Lois Lane et que Skyler Gisondo portera l’appareil photo de Jimmy Olsen.

Par contre, du côté des vilains, les choses sont plus nébuleuses. Des rumeurs font état d’un personnage proche de Black Noir (The Boys) dans le prochain Superman, et on sait juste que Nicholas Hoult interprétera un Lex Luthor dont on attend beaucoup. Un nouveau nom vient de s’ajouter à la liste du casting, et celui-ci a grandement éveillé notre curiosité, car il s’agit d’une personne dont le nom a déjà été évoqué pour une autre production de ce nouveau DCU.

A lire aussi Supergirl : le film a trouvé son grand méchant pour reconstruire l’univers de Superman

On envie l’univers qui a reçu le film Superman avec Nic Cage (non)

Superman vs Dr Phosphorus ?

L’information a été dévoilée par Deadline le 26 septembre 2024 : Alan Tudyk (Serenity, Rogue One) fera partie de la distribution de Superman. Si cette annonce est si surprenante, c’est parce qu’Alan Tudyk fait techniquement déjà partie du futur DCU. En effet, il prête sa voix au Doctor Phosphorus, un supervilain qui apparaitra dans Creature Commandos, la série animée qui servira de prologue au premier chapitre du DCU intitulé « Gods and Monsters ». Cette série est prévue pour une diffusion le 5 décembre prochain sur Max.

L’hypothèse de départ est donc que la présence d’Alan Tudyk au casting de Superman confirmerait le fait que le Doctor Phosphorus sera l’un des adversaires que devra affronter Kal-El. Une théorie tout à fait viable, puisque Creature Commandos fera partie intégrante du DCU développé par James Gunn et Peter Safran. Cependant, il y a un grain de sable dans les rouages de cette théorie.

Le Doctor Phosphorus

Superman-teur

Même si Alan Tudyk donne de la voix pour le Doctor Phosphorus dans Creature Commandos, sur le papier rien ne l’empêcherait d’occuper un autre rôle. Phosphorus étant techniquement une sorte de squelette enflammé, façon Ghost Rider sous amphétamines, on ne voit jamais son visage. De ce fait, Alan Tudyk pourrait très bien apparaitre dans Superman, en interprétant un tout autre personnage. L’acteur a d’ailleurs réagi sur le réseau Threads pour nier le fait qu’il pourrait être Phosphorus dans le film de James Gunn.

« Entre vous et moi – je joue l’ami photographe français de Jimmy Olson, Bertrand ‘Bertie’ Muegler, qui se spécialise dans les photos d’adultes d’avant-garde. Il porte une cape, mais n’est pas un super héros, juste une victime de la mode. »

Cependant, ce nom de Bertrand ‘Bertie’ Muegler n’apparait nulle part dans les comics DC. Il est probable qu’il s’agisse d’une pure invention d’Alan Tudyk, juste pour brouiller les pistes, d’autant plus que la description qu’il fait de ce Bertrand Muegler ressemble à une vaste blague. Mais connaissant l’appétence de James Gunn pour l’humour potache, ça pourrait être la stricte vérité. Pour en avoir le cœur net, il faudra se montrer plus que patient, puisque le Superman de James Gunn, première brique du nouveau DCU, est toujours prévu pour le 9 juillet 2025 dans les salles françaises.