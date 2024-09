Supergirl : le film a trouvé son grand méchant pour reconstruire l’univers de Superman

Supergirl : Woman of Tomorrow, le deuxième film du nouvel univers de James Gunn, avec Milly Alcock dans le premier rôle, a trouvé son grand méchant.

Brique par brique, on voit la maison du DC Comics Cinematic Universe (DCU remplacera le terme DCEU) supervisé par James Gunn et Peter Safran se construire. On attend pour 2024 l’intrigant Creature Commandos, un prologue animé de ce nouvel univers étendu. Mais cette série servira de mise en bouche avant le premier véritable événement en 2025 : le retour de Superman dans un film, qui a déjà dévoilé une première image officielle.



Et James Gunn prépare déjà les étapes suivantes pour l’élaboration de ce nouveau chapitre de DC, intitulé « Gods and Monsters« . L’une d’elles sera Supergirl : Woman of Tomorrow, un film qui devrait être confié aux bons soins de Craig Gillespie (Moi, Tonya) et scénarisé par Ana Nogueira, et qui sera l’adaptation du comics éponyme écrit par Tom King en 2022.

Dans le rôle-titre, on retrouvera l’une des révélations de House of the Dragon : Milly Alcock. Comme le veut l’adage, pour faire un bon film, il faut un bon méchant, et le film Supergirl a enfin trouvé le sien.

Il faut juste changer de cape

Supergirl VS qui ?

Le site Deadline a révélé le 24 septembre 2024 que le film Supergirl : Woman of Tomorrow a ainsi trouvé un ennemi pour l’héroïne Kara Zor-El, jouée par Milly Alcock. Et il sera incarné par Matthias Schoenaerts.

Révélé par sa prestation dans Bullhead en 2011, l’acteur Belge avait été récompensé du César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans De rouille et d’os de Jacques Audiard, face à Marion Cotillard. Il n’en est pas à sa première excursion dans le cinéma hollywoodien, puisqu’il a joué dans The Old Guard, Amsterdam, Red Sparrow ou encore The Laundromat.

Matthias Schoenaerts dans De rouille et d’os

QUI SERA LE MÉCHANT DE SUPERGIRL ?

L’acteur belge devrait incarner Krem des Collines Ocres (Krem of the Yellow Hill en anglais), un personnage responsable de la mort du père de l’une des amies alien de Supergirl. C’est en tout cas la piste la plus logique puisque le film est adapté des comics Supergirl : Woman of Tomorrow de Tom King.

Dans les comics, Krem va jusqu’à s’en prendre à Krypto le superchien, ce qui a tendance a quelque peu énerver Kara Zor-El. Tuer le père d’une pote c’est une chose, mais faire du mal au chien, ça, ce n’est pas possible. D’où une relation légèrement dysfonctionnelle entre ces deux personnages.

Pas difficile de passer après The Flash

Supergirl sera le deuxième projet de DC Studios à être mis en boîte. La production du film devrait être lancée en janvier au Royaume-Uni, pour une sortie prévue pour le 26 juin 2026.

Dans la foulée suivront normalement le film Batman The Brave and the Bold, réalisé par Andy Muschietti ; un film The Authority ; et un film Teen Titans. On sait également que James Mangold a très envie de mettre la main sur le film Swamp Thing.

De son côté, Superman de James Gunn ouvrira le bal du DCU dans les salles françaises le 9 juillet 2025.