Superman : James Gunn agrandit un peu plus le casting de son film pour le nouveau DCU

Le Metropolis de James Gunn se remplit encore un peu plus pour son Superman.

Si le reboot de l’univers DC commencera officiellement avec la série d’animation Creature Commandos en fin d’année 2024, le vrai fer de lance du DCU piloté par James Gunn et Peter Safran est indéniablement le film Superman réalisé par Gunn lui-même. Prévu pour l’été prochain, le long-métrage centré sur Clark Kent est en pleine production, et se dévoile au compte-gouttes pour préparer doucement sa sortie.

Alors que Supergirl, le film suivant dans ce nouveau DCU, s’est déjà trouvé une date de sortie, et que Kara Zor-El, interprétée par Milly Alcock, pourrait bien apparaître dans le long-métrage de son cousin, le casting du projet de Gunn commence à bien se remplir. En effet, on vient d’apprendre trois nouvelles additions à ce Metropolis tout neuf.

Alors, qui rejoint la grande ville ?

Superman : le Daily Planet recrute

C’est le journal The Hollywood Reporter qui a été le premier à rapporter la nouvelle : Mikaela Hoover (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3), Beck Bennett (Nimona) et Christopher McDonald (Happy Gilmore) sont les nouvelles additions au casting du film de James Gunn. Leurs personnages devraient plus côtoyer Clark Kent que Superman, étant donné que le journal révèle également que les trois travailleront tous au Daily Planet, papier iconique de Metropolis, où officie le duo Clark Kent et Lois Lane.

Mikaela Hoover prêtera ses traits au personnage de Cat Grant, journaliste people ayant un faible pour Clark. McDonald, lui, campera le rôle de Ron Troupe, un des meilleurs reporters de la rédaction du Planet, dans les comics (où celui-ci finit même par avoir un enfant avec Lucy Lane la sœur de Lois). Enfin, Beck Bennett sera Steve Lombard, journaliste égoïste et vantard, qui permet au jeune Clark Kent de se mettre en valeur.

Qui osera lui voler Clark ?

On peut noter que Mikaela Hoover a déjà eu un petit rôle dans l’univers DC, et dans un film de James Gunn de surcroit : The Suicide Squad. Dans ce dernier, elle incarnait une assistante du nom de Camila, présente lorsque la résistance de Corto Maltese descend les généraux en place, pas de quoi vraiment briser la continuité donc (même si Peacemaker, qui était dans The Suicide Squad, reste un des seuls projets canon de ce nouveau DCU).

Les trois comédiens s’ajoutent à une longue liste de nom constituant la fine fleur de Metropolis. Au casting de ce Superman, on retrouvera notamment Sara Sampaio, Edi Gathegi, Terence Rosemore, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Anthony Carrigan, Rachel Brosnahan, Isabela Moner, Nathan Fillion et María Gabriela de Faría. Superman devrait voler sur nos écrans le 9 juillet 2025.