Superman : cet acteur a failli jouer le super-héros avant d’abandonner et on parle pas de Nicolas Cage

Avant David Corenswet dans Superman et Henry Cavill dans Man of Steel, cet acteur a enfilé les collants bleus, mais pour peu de temps.

Nombreux sont les comédiens à avoir porté la cape rouge la plus célèbre du monde. Christopher Reeve, Brandon Routh, Henry Cavill et bientôt David Corenswet (qu’on a enfin vu en costume de Superman dans une photo officielle), la liste des interprètes de l’Homme d’acier au cinéma commence à être longue et un joli nom aurait pu s’y ajouter.

Comme Nicolas Cage, dont la version annulée de Tim Burton est devenue légendaire (et même réapparu dans l’ignoble The Flash), un autre comédien est lui aussi passé par les phases d’essayage, mais sans faire autant de bruits. Après tant d’années de silence, cet acteur a expliqué pourquoi il avait failli jouer Superman avant d’abandonner totalement l’idée.

Cette apparition n’existe pas, c’est une hallucination collective et c’est tout

Superman : Law and Order

C’est dans le cadre de sa participation au podcast Discourse du journal The Playlist que l’acteur Jude Law a révélé son lien avec le personnage de l’univers DC :

« C’était à l’époque où Brett Ratner allait réaliser le film, je crois. Et ils n’avaient pas de scénario, si je me souviens bien… Ils m’ont apporté le costume. Ils se sont dit : « Cela pourrait te faire changer d’avis ». J’ai essayé le costume et je me suis regardé dans le miroir, et une partie de moi s’est d’abord dit : “Wow, ce serait une [bonne chose]”, puis je me suis dit : « Non, tu ne peux pas — tu ne peux pas faire ça ». Et je ne me suis pas vendu à moi-même. J’ai pris mes distances et le film n’a jamais vu le jour. Alors peut-être que ça n’aurait rien donné. »

Quelques années plus tard, c’est Brandon Routh qui a porté le slip rouge

Le film auquel fait référence l’acteur de Bienvenue à Gattaca et de Sherlock Holmes est Superman : Flyby. Warner avait engagé, en septembre 2002, le réalisateur Brett Ratner (derrière la trilogie Rush Hour) pour adapter un script de JJ Abrams. Cependant, le projet, comme celui de Cage auparavant, avait été annulé par le studio. Flyby était censé être le début d’une trilogie, et Jude Law, Matt Bomer et Josh Harnett étaient dans les petits papiers du réalisateur pour incarner le personnage.

Harnett avait, apparemment, refusé un contrat à 100 millions pour faire les trois films. Bomer, lui, a affirmé qu’il était le plus proche du rôle, mais celui-ci lui aurait finalement été retiré après son coming-out homosexuel. Enfin, de son côté, Jude Law a relevé l’ironie d’avoir refusé ce rôle pour finalement jouer dans de grosses franchises par la suite : « Et je sais qu’on peut me dire : « Mais tu as joué Yonn-Rogg [dans Captain Marvel] et Dumbledore ! » Mais [avec Superman], j’avais l’impression d’aller trop loin ». Tout le monde change !