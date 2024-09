Will Smith quitte son rôle dans le thriller d’action bien bourrin Sugar Bandits

C’est officiel: Will Smith s’est retiré du casting du film d’action à gros budget Sugar Bandits, mais il reste producteur du film.

Après avoir cartonné cet été avec Bad Boys 4, Will Smith était attendu dans le film Sugar Bandits. Le long-métrage suit un ancien soldat des forces spéciales qui rejoint une équipe d’élite visant à éradiquer le trafic de drogue à Boston. Pour l’heure, les seules informations connues étaient que Will Smith était à la production en plus de partager la vedette avec un autre acteur. Sauf que le film n’était encore qu’au stade de la préproduction et que le casting n’avait pas été annoncé.

Puis, la nouvelle vient de tomber: Will Smith ne sera pas de la partie, limitant son rôle à celui de producteur via sa société de production Westbrook. Alors que Smith est toujours au casting d’un autre gros film, son retrait de Sugar Bandits a mis en pause le développement du projet, le temps de retrouver une nouvelle tête d’affiche.

Sugar Bandits, Baby !!

Selon Deadline, Will Smith quitterait le projet à cause d’un conflit d’emploi du temps. Cette décision irait même jusqu’à mettre en péril la production du film, puisqu’il avait été proposé à plusieurs acheteurs comme Amazon Prime, à condition que Smith reste tête d’affiche. C’est d’autant plus dommage que cela intervient alors que des repérages avaient été effectués en prévision d’un tournage à Montréal. Will Smith et AGC Studios auront donc fort à faire pour relancer le film, mais ils pourront toujours se tourner vers des acteurs habitués à ces productions comme Gerard Butler ou Jason Statham, qui ne sont pas à un film d’action de série B près.

Amazone après avoir appris que Will Smith se retirait du projet

Pour autant, le projet, évalué à 80 millions de dollars, reste toujours d’actualité puisque le début de tournage est prévu pour 2025, le temps de redistribuer le rôle de l’acteur. À la réalisation, on retrouve Stefano Sollima, connu pour des films bien bourrins comme Sicario: La Guerre des Cartels (la suite du film réalisé par Denis Villeneuve) et Sans Remords. Espérons donc que le long-métrage puisse bel et bien voir le jour.