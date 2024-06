Sauvé par Bad Boys 4, Will Smith a déjà trouvé son prochain gros film

Après le gros succès de Bad Boys: Ride or Die, réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, l’acteur Will Smith est déjà de retour avec un gros thriller de science-fiction.

Lors de la Cérémonie des Oscars 2022, Will Smith remportait l’Oscar du Meilleur Acteur pour son rôle dans La Méthode Williams. Toutefois, ce n’est pas forcément cette image dont on se rappelle le plus, mais plutôt de sa gifle à l’humoriste Chris Rock après que celui-ci ait blagué sur les cheveux de sa femme. S’en sont suivi paroles et vidéo d’excuse, démission de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, interdiction de participer aux évènements de l’Académie (dont les Oscars) pendant 10 ans, etc, etc…

On pensait alors logiquement que la suite de la carrière de Will Smith allait être impactée d’une manière ou d’une autre par cet écart de conduite, qui avait même entrainé son lot de débats. Mais finalement, il semblerait que les gens n’en aient pas grand-chose à faire, en témoigne le succès de Bad Boys 4 (qui contient d’ailleurs une scène faisant référence à l’épisode de la baffe) et ses quasi 219 millions de dollars de recettes. Will Smith, qui sait pourquoi tant de films se plantent au cinéma ces derniers temps, semble donc désormais de retour dans le cœur des fans, et on vient justement d’en apprendre sur l’un de ses prochains gros films après Bad Boys 4.

Will Smith se la joue résistant

Comme l’a révélé Deadline, ce projet se nomme Resistor, et il sera basé sur le livre Influx de l’auteur américain à succès Daniel Suarez. On ne connait pas encore exactement les détails de l’intrigue, mais le roman de 2014 raconte l’histoire du physicien Jon Grady (aucun lien de parenté avec Owen Grady de Jurassic World), qui découvre avec son équipe un appareil capable de simuler l’effet de la gravité. Mais au lieu d’être acclamé, le laboratoire de Grady est fermé par une organisation secrète connue sous le nom de Bureau du Contrôle Technologique.

Si aucune information n’a circulé concernant le reste du casting ou sur le nom du réalisateur qui sera assigné au film, on sait que Will Smith incarnera évidemment le rôle principal. On a également appris que Zak Olkewicz (Bullet Train) et Eric Warren Singer (Top Gun : Maverick, American Bluff) avaient respectivement rédigé la première et dernière ébauche du scénario.

Will Smith qui avoue son amour à la science-fiction

On ne connait évidemment pas la date de sortie de Resistor, mais nul doute qu’on devrait rapidement en apprendre plus. Concernant Bad Boys 4, il sera intéressant de voir ce que le film réalisera dans les prochaines semaines et s’il parviendra à atteindre les mêmes sommets que son grand-frère (plus de 426 millions de dollars de recettes au box-office mondial).