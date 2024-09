Spider-Man 4 : 3 solutions pour préparer Avengers 5 et 6 chez Marvel (et gérer l’enfer du multivers)

Spider-Man 4 a (enfin) trouvé son réalisateur. Et comme le film pourrait sortir entre Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars, on peut se demander quels sont les projets de Marvel. Voilà 3 théories.

Spider-Man 4 a enfin trouvé son réalisateur en la personne de Destin Daniel Cretton. Marvel a fait le choix d’un habitué, dont le travail sur Shang-Chi en 2021 avait été salué, et qui devait réaliser Avengers 5 quand le projet portait encore le nom de The Kang Dynasty. Après la fadeur extrême de la caméra de Jon Watts, on ne va pas cracher dessus.



Mais le timing de cette nomination interroge forcément sur la date de sortie de la prochaine aventure du Tisseur de Tom Holland. Avec une date de tournage fixée à début 2025, le film pourrait ainsi se retrouver pris en sandwich entre Avengers : Doomsday (avril 2026) et Avengers : Secret Wars (mai 2027).

Comme No Way Home en 2021, Spider-Man 4 pourrait ainsi être un nouveau film de multivers, un peu au gré des circonstances. De quoi déjà entrevoir 3 scénarios possibles pour Marvel… sans oublier que Sony a son mot à dire.

Quand tu réalises que Spider-Man 4 sera probablement un film de multivers

1. La Saga du Costume Noir

Évidemment, après la scène post-générique de Spider-Man : No Way Home, impossible de ne pas penser au symbiote pour sa suite. Oublié par le monde entier, privé de sa Tante May, Peter Parker n’a jamais été aussi seul depuis ses débuts dans le MCU. De quoi logiquement ouvrir la porte à l’introduction de l’alien visqueux, pas encore Venom mais qui pourrait amener le Tisseur sur une pente sombre.

S’il s’agit de la voie privilégiée, introduire un personnage comme la super-héroïne Felicia Day/Black Cat aurait du sens, tout comme un retour du Scorpion en antagoniste (Mac Gargan a porté le symbiote dans les comics).

De plus, la création du fameux costume noir coïncide avec le premier Secret Wars, sorti en 1984. Spider-Man 4 pourrait donc servir de passerelle logique entre les deux prochains Avengers, puisque pour rappel Avengers 6 s’appelle Secret Wars.

Black Suit supremacy

Reste à voir la temporalité du film, si celui-ci est effectivement daté à l’été 2026, juste après la sortie de Doomsday. Marvel pourrait utiliser la solution Ant-Man et la Guêpe (sorti juste après Avengers : Infinity War, mais se déroulant en même temps) ou Captain Marvel (se déroulant avant). De quoi permettre le crossover fantasmé avec Daredevil par exemple, sans forcément se soucier du multivers.

Bientôt un Bully Holland ?

2. Spider-Man 4 au milieu de Battleworld

Le problème, c’est que si le film se situe bien après Avengers : Doomsday, il devrait en subir les conséquences narratives directes. À savoir, très probablement, une guerre multiverselle et la création de Battleworld. Dès lors, ce monde patchwork pourrait offrir une opportunité unique à Marvel et Sony d’offrir à Spider-Man sa première vraie aventure en solo dans le MCU.

Les studios pourraient d’ailleurs s’inspirer de ce qui a été fait dans les comics pendant le Secret Wars de 2015, avec la transformation de tous les titres de Marvel en spin-offs au cœur de cette nouvelle réalité. On peut penser par exemple à la série Renouveler ses Vœux, où Peter se retrouve marié à MJ et père d’une petite fille.

Un Spider-Man 4 avec des enjeux enfin resserrés ?

Comme une sorte de Truman Show à la sauce Marvel, Peter pourrait se réveiller dans une réalité où il mène sa vie de rêve avec MJ, avant de comprendre qu’il ne s’agit que d’une illusion créée par Doctor Doom. Un peu à la manière du célèbre comics House of M, où Gwen Stacy et Ben Parker sont encore en vie, alors que Spider-Man est une célébrité appréciée de tous.

La possibilité est intéressante, avec la perspective d’une histoire plus personnelle revenant aux sources du Tisseur. Cependant, si le multivers est bien au cœur de l’intrigue, on aurait tendance à se préparer plutôt à un nouveau crossover à la No Way Home.

No Way Home 2 : Le Retour

3. SPIDER-MAN VS VENOM (et les autres)

Spider-Man : No Way Home a été un gigantesque carton au box-office (1,9 milliard de dollars de recettes dans le monde), et il serait étonnant de ne pas voir Sony et Marvel tenter de réitérer l’exploit. Pour Sony, il pourrait même s’agir de la dernière chance pour enfin réellement intégrer les pièces rapportées de son univers connecté bancal, comme le Venom de Tom Hardy ou le Kraven d’Aaron Taylor-Johnson (qui arrive au cinéma le 18 décembre).



On ne serait pas surpris que ce Spider-Man 4 prenne la forme d’un Spider-Man vs Venom, rêve assumé du studio depuis des années. Ou même que Tobey Maguire et Andrew Garfield puissent être de retour, avec Battleworld comme excuse. Le choix de Destin Daniel Cretton à la réalisation, clairement piloté par Kevin Feige et Marvel, pourrait inciter à penser le contraire.

Et si c’était lui l’élu ? (ce rédacteur nage en plein délire, prière de ne pas l’écouter)

Mais alors que les plans d’univers autour des Sinister Six continuent de tomber à l’eau au gré des échecs critiques et commerciaux (Madame Web étant le dernier en date), il pourrait s’agir de la dernière opportunité logique de Sony d’imposer son agenda au MCU.

Quoi qu’il en soit, on peut regretter que le scénario du long-métrage soit une nouvelle fois dépendant du calendrier de Marvel. Mais aussi se dire qu’avec le multivers, le personnage a peut-être enfin une opportunité en or d’exister au-delà du MCU.