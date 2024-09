Spider-Man 4 : 3 super-héros Marvel qu’on aimerait voir dans le film avec Tom Holland

Peter Parker pourrait de nouveau croiser la route de certains super-héros Marvel dans Spider-Man 4, et certains candidats se détachent déjà.

Alors que la sortie de son dernier opus en solo remonte au méga-crossover Spider-Man : No Way Home en décembre 2021, Tom Holland va bientôt revenir aux affaires dans la peau de Peter Parker. Outre les deux prochains films Avengers, dont il devrait être une des têtes d’affiche, Spider-Man 4 semble prendre forme après avoir trouvé son réalisateur.



De quoi commencer à spéculer sur l’avenir de la franchise dans le MCU, avec ce Spider-Man 4 qui sera une suite directe du plus gros succès de Marvel (et Sony) depuis Avengers : Endgame. Et, si on suit la logique de la première trilogie, ce quatrième film pourrait de nouveau offrir un allié de taille au Tisseur. À première vue, pas forcément une bonne idée après No Way Home, mais quelques super-héros pourraient néanmoins être intrigants à voir dans ce Spider-Man 4.

Qui pour accompagner Peter après Doctor Strange ?

1. Daredevil

C’est évidemment et sans grande surprise le premier candidat qui se détache quand on parle d’un crossover avec le Tisseur. Déjà parce que les deux personnages ont un historique très développé dans les comics, mais aussi parce que leurs enjeux récents dans le MCU se rapprochent. Quand Peter Parker entre dans une nouvelle ère, privé de tous ses proches, Matt Murdock entame lui aussi une nouvelle page, comme on devrait le voir dans la série Daredevil : Born Again (le grand retour du personnage sur Disney+, après les saisons sur Netflix).

Un allié toujours habillé pour l’occasion

Ce team-up pourrait ainsi lier les deux projets Marvel, notamment en construisant leur histoire commune autour de l’ascension de Wilson Fisk, alias Kingpin, qui brigue la mairie de New York.

Le baron de la pègre pourrait ainsi se lancer dans une croisade anti-super-héros, et justifier cette alliance très alléchante sur le papier. D’autant que Peter a déjà fait la connaissance de ce diable d’avocat dans… Spider-Man : No Way Home. Sans doute pas la dernière rencontre entre les deux justiciers au sein du MCU.

Les deux héros sont des amis de longue date dans les comics

2. Shang-Chi

Et si le choix de Destin Daniel Cretton à la réalisation de Spider-Man 4 lui permettait d’enfin retrouver Shang-Chi, plusieurs années après le film sorti en 2021 ?

Petit vent de fraîcheur sur le MCU à l’époque, le super-héros n’a plus été revu depuis (et c’est bien dommage). Mais, désormais en possession des Dix Anneaux et allié des Avengers, il pourrait bien croiser la route de Peter.

Est-ce trop demander à Marvel de revoir Shang-Chi ?

D’autant que dans les comics, Shang-Chi apprend à son compère un nouvel art martial quand celui-ci perd son sens d’araignée. Et si Spider-Man venait à avoir besoin du fameux « Maître du Kung-fu » dans cette nouvelle aventure, qui devrait le pousser encore plus dans ses retranchements ?

Des scènes d’action ultra spectaculaires mettant les deux super-héros en duo, voilà qui aurait de quoi nous combler. D’autant qu’on imagine sans mal Tom Holland donner la réplique à Simu Liu au sein du MCU.

Spider-Man apprend une nouvelle manière de se battre aux côtés de Shang-Chi

3. Les 4 Fantastiques

Spider-Man et les 4 Fantastiques, c’est une très longue histoire de famille sur papier. Mais au cinéma, coincés par la situation complexe de leurs droits d’adaptation, ils ne se sont encore jamais rencontrés. Le MCU va très probablement remédier à cela.

Et si c’était dans Spider-Man 4 ? On sait que Les 4 Fantastiques arrive en salles en juillet 2025, avant de faire leur retour dans Avengers : Doomsday, un an plus tard.

Costume rouge et bleu ? Noir ? Et pourquoi pas costume blanc ?

Et si ce quatrième opus avec Tom Holland sort après Avengers, le Tisseur pourrait faire la connaissance de la première famille de Marvel dans le cadre du fameux Battleworld, le monde « patchwork » créé par Doctor Doom – le prochain grand méchant du MCU, où il sera incarné par Robert Downey Jr.

Après avoir perdu les siens dans No Way Home, Peter Parker pourrait se trouver un nouveau clan, et pourquoi pas prendre le rôle spirituel qu’incarnait Tony Stark. On ne serait en tout cas pas surpris que cette rencontre très attendue prenne place au sein de Spider-Man 4, permettant à Peter de rejoindre la fameuse Future Foundation.

Le crossover auquel on doit maintenant se préparer…

D’autres personnages de Marvel pourraient évidemment accompagner Spider-Man dans le film, ne serait-ce les additions voulues par Sony, comme un certain Venom (ou pourquoi pas Black Cat). Tout crossover sera probablement conditionné par la nature multiverselle (ou non) du film, dont le tournage devrait débuter début 2025.