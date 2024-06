Le Seigneur des Anneaux : Russell Crowe a refusé de jouer ce personnage et il explique pourquoi

Russell Crowe aurait pu jouer dans la trilogie de Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, mais il a finalement refusé le rôle.

Saviez-vous que dans un monde parallèle, on aurait pu voir Russell Crowe en Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux à la place de Viggo Mortensen (qui n’aurait sans doute pas du tout eu la même carrière) ? Eh oui, l’acteur oscarisé pour son interprétation de Maximus dans Gladiator a bien failli devenir le roi du Gondor devant la caméra de Peter Jackson. Mais finalement, le Néo-Zélandais a refusé d’incarner le personnage.

Et alors que Russell Crowe est « un peu jaloux » concernant Gladiator 2, on pourrait supposer que l’acteur regrette un peu d’avoir rejeté un tel rôle dans une saga comme Le Seigneur des Anneaux. Pourtant, bien au contraire, il ne semble pas aussi affecté qu’on aurait pu l’imaginer.

Russell Crowe a donc évoqué cette anecdote dans une interview pour GQ, et il a ainsi expliqué pourquoi il avait refusé de jouer dans la trilogie du Seigneur des Anneaux :

« Est-ce que je regrette d’avoir refusé le Seigneur des Anneaux ? En réalité, non. J’étais un grand lecteur de Tolkien quand j’étais enfant, donc j’étais vraiment enthousiasmé par Le Seigneur des Anneaux. Mais j’avais vraiment l’impression que c’était le studio qui prenait cette décision [de le choisir pour jouer Aragorn], pas le réalisateur.

J’ai parlé à Peter Jackson au téléphone, et il ne disait pas le genre de choses que les réalisateurs vous disent pour vraiment vous attirer vers un projet. Et j’ai eu l’impression qu’il avait déjà quelque chose d’autre en tête, et le fait que je m’avance en disant oui allait en fait le gêner. »