« C’est rarement bien écrit » : cet acteur du Seigneur des anneaux explique pourquoi il ne joue plus dans des franchises

Cet acteur du Seigneur des anneaux a eu une bonne expérience dans la saga, mais il n’est pas réapparu dans une franchise pour autant.

Sortir d’une franchise est souvent une tâche compliquée, et des acteurs en ont fait les frais. On pense particulièrement aux comédiens de Star Wars ou de Marvel, qui peinent souvent à être reconnus pour d’autres performances. C’est souvent le rôle qui leur colle à la peau, au point où le supposé tremplin devient un frein. Néanmoins, lorsque le projet est démentiel et s’impose aux yeux de tous, le pari peut valoir le coup.

Jouer dans une franchise aussi renommée que le Seigneur des anneaux, c’est mettre la barre très très haut en termes de qualité. La saga maintes fois récompensée aux Oscars est vue comme une réussite inespérée. Si l’univers existe avant tout grâce à J.R.R. Tolkien, les films de Peter Jackson ont réussi à transposer sur grand écran un mastodonte réputé inadaptable. Jouer dans une telle trilogie, ça met forcément un standard haut, et c’est pour ça qu’on comprend Viggo Mortensen (ce cher Aragorn) quand il explique pourquoi il n’est pas apparu de nouveau dans une franchise depuis.

Une franchise ? C’est mort(ensen)

C’est en interview avec Vanity Fair que Viggo Mortensen a expliqué son choix de ne pas apparaître dans des franchises depuis la trilogie de Peter Jackson. Plus qu’un choix, c’est d’ailleurs d’une question d’opportunité dont il s’agit ici.

« Je ne recherche ni n’évite aucun genre ni aucun budget. Je cherche simplement des histoires intéressantes. Peu m’importe le genre, le budget ou le réalisateur.

Je ne ferais jamais un film simplement parce qu’untel ou untel le réalise. Ce qui compte, c’est l’histoire. Et si je pense que je conviens au personnage, ça passe toujours en premier. Il en va de même pour les franchises. Si quelqu’un venait me voir avec tel ou tel film, le troisième ou le neuvième volet, et que je trouvais le personnage génial, que je voulais l’incarner et que je pensais avoir quelque chose à apporter, je le ferais.

Je ne suis pas contre. Mais en général, les personnages ne sont pas si bons que ça. Je veux dire, pour moi, c’est rarement bien écrit. C’est plutôt prévisible. Après, la question pourra se poser si je manque un jour d’argent ».

Qu’Hollywood reçoive le message, Viggo Mortensen est dispo, même pour jouer dans cinq films s’il le faut, à une condition : préparez bien votre pitch (et votre film, en fait). L’acteur n’est clairement pas imperméable aux franchises en elles-mêmes : la preuve, il n’est pas vraiment fermé à un retour en Terre du Milieu pour The Hunt for Gollum.