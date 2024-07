« Je ne suis pas rancunière » : Scarlett Johansson revient sur l’arnaque de Disney envers Black Widow

Scarlett Johansson a reparlé de la bataille juridique qui l’avait opposée à Disney après Black Widow, et la situation semble s’être améliorée.

Avec To the Moon, récemment sorti en France et dans le reste du monde, Scarlett Johansson fait son retour dans les salles obscures et dans le genre de la comédie romantique. L’actrice américano-danoise, qui joue une experte en marketing devant aider la NASA à redorer son image, en profite pour réveiller un glamour « à l’ancienne », qui semble encore plus salvateur depuis la fin de son ère chez Marvel, conclue avec Avengers : Endgame et Black Widow.

Alors que Marvel aurait apparemment trouvé des réalisateurs pour Avengers 5 et 6, Scarlett Johansson est justement revenue sur l’affaire qui l’avait opposée à la firme américaine après la sortie de Black Widow durant l’année 2021.

À lire aussi Notre critique de Black Widow

Faut pas trop l’emmerder

Un avant et après Black Widow

Scarlett Johansson a donc récemment évoqué ses poursuites face à Disney lors d’une interview avec le New York Times :

« Je ne suis pas rancunière. Je pense que c’était simplement un manque de jugement et de leadership à l’époque. J’ai eu l’impression que tout ça n’était pas professionnel. Et honnêtement, j’ai été incroyablement déçue, surtout parce que j’avais de l’espoir jusqu’à ce que, finalement, mon équipe me dise que je devais agir. »

« Où est mon argent ? »

Pour rappel, Scarlett Johansson avait attaqué Disney en procès au moment où la firme aux grandes oreilles avait décidé de sortir Black Widow à la fois en salles et sur Disney+. Le film avait évidemment été handicapé par cette sortie simultanée (il fallait payer un prix supplémentaire pour pouvoir le regarder sur la plateforme) et aurait même fait perdre environ 50 millions de dollars à son actrice principale.

Selon l’une des clauses du contrat de Johansson, Black Widow devait en effet sortir exclusivement au cinéma, et l’interprète de la Veuve Noire ne s’est pas privée pour le rappeler, puisqu’elle devait toucher un certain pourcentage des recettes sur les tickets de cinéma. Cette bataille juridique est ensuite devenue beaucoup plus houleuse lorsque Disney a révélé le salaire de l’actrice sans son consentement (en l’occurrence 20 millions de dollars) et l’a accusé de manquer de sensibilité par rapport à la pandémie de COVID-19.

Les bons comptes font les bons amis

Si désormais, Scarlett Johansson déclare ne pas être rancunière envers Disney, il faut tout de même rappeler que l’affaire s’est terminée à l’amiable et à coups de gros chèques en sa faveur (environ 40 millions de dollars selon Variety). Il a ensuite été annoncé qu’elle allait continuer de collaborer avec l’entreprise américaine. D’ailleurs, durant cette période trouble, Emma Stone était aussi montée au créneau pour la sortie de Cruella, handicapée de la même manière par la pandémie et la stratégie de Disney.

Quoi qu’il en soit, cette affaire a dû avoir un grand impact sur l’état d’esprit de Johansson et la suite de la carrière. On sait par exemple qu’elle a elle-même participé à la production de son dernier film, To the Moon, en impliquant sa propre société, These Pictures, ce qui n’est sans doute pas un hasard après Disney…