Riddick 4 : première image de Vin Diesel de retour dans la peau du Furien

Le retour des Chroniques de Riddick se rapproche de plus en plus et Vin Diesel a publié une première image de lui pour Riddick 4.

En mai dernier, on apprenait que la sortie de Fast & Furious 11 était repoussée. Mauvaise nouvelle pour certains, (très) bonne pour d’autres, l’annonce signifiait au moins qu’il faudrait encore patienter un peu avant de retrouver Vin Diesel en tant que Dominic Toretto. Mais heureusement pour les fans de Mark Sinclair Vincent (oui c’est son vrai nom), nous pourrons bientôt revoir l’acteur américain dans son autre rôle culte, celui de Richard B. Riddick.

En effet, Riddick 4: Furya a été officiellement lancé il y a quelques mois, et alors que le tournage vient tout juste de démarrer, Vin Diesel en a profité pour nous partager une première photo de lui en Furien.

Quand t’as tellement regardé le soleil que tes yeux pleurent du sang

Riddick 4, the quille is back !

Alors, c’est le départ ? Le tournage de Riddick 4: Furya a ainsi débuté la semaine dernière, et Vin Diesel n’a pas pu s’empêcher de faire plaisir à sa « grande famille » de fans. Il a ainsi partagé une première image (assez triste) du personnage éponyme. Évidemment, il n’y a pas grand chose à en tirer (bravo au cadreur en tout cas), si ce n’est qu’on peut voir que l’acteur arbore les lunettes fétiches du Furien.

Pour rappel, Riddick 4 est écrit et réalisé par David Twohy (comme tous les autres épisodes de la saga) et devrait nous montrer le retour du guerrier sur Furya, son monde natal (d’où le titre), et sa rencontre avec ses congénères furiens. Il fera ainsi suite à Riddick, sorti en 2013, et aura la lourde tâche de retrouver la qualité du tout premier opus (le seul vraiment satisfaisant), 25 ans plus tard.

À l’heure actuelle, on ne sait évidemment pas quand le film de David Twohy débarquera en salles. Le tournage venant de commencer, il est logique de penser qu’on devra attendre au moins un an avant d’avoir un premier aperçu de Riddick 4: Furya. Néanmoins, il n’est pas impossible que l’on ait droit à de nouvelles images ou informations dans les semaines/mois à venir. Affaire à suivre…