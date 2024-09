Retour raté pour Angelina Jolie : premiers avis désastreux pour son film de vengeance Without Blood

Angelina Jolie revient à la réalisation avec son film d’action sanglant Without Blood, mais les premiers avis sont très mauvais.

S’ils sont rares à dire qu’Angelina Jolie est mauvaise actrice, Angelina Jolie réalisatrice n’a pas toujours séduit la critique. La metteuse en scène est capable de bonnes surprises, comme Invincible, biopic sur la vie de Louis Zamperini, athlète olympique, évangéliste et militaire américain qui fut prisonnier de guerre des japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Mais elle est aussi capable du pire, comme le détesté Vue sur Mer, sorti moins d’un an après Invincible, comme deux faces d’une même pièce.

Jamais vaincue, Angelina Jolie était revenue avec le bouleversant D’abord, ils ont tué mon père, nouveau biopic cette fois sur Netflix et sur un personnage non plus américain, mais cambodgien. La Angelina Jolie cinéaste est de retour sept ans après pour présenter le film d’action musclé Without Blood, avec Salma Hayek. Et malheureusement, il semblerait que l’on se rapproche plus de Vue sur Mer que du reste de sa filmographie… Revue de presse en direct du Festival de Toronto.

Without Blood, et without talent

« À chaque fois que le film semble s’orienter vers quelque chose de plus approfondi, il s’égare dans autre chose, manquant de fil conducteur même s’il reste fidèle au matériel de base de l’histoire, plutôt maigre. […] L’histoire dans laquelle Jolie cherche à nous emporter vaut certainement la peine d’être racontée, c’est juste dommage que ce ne soit pas le bon film pour le faire avec succès. » Chase Hutchinson – TheWrap

« En choisissant de rester dans l’abstraction, le film ne transmet que des vérités générales vides. » Nick Schager – The Daily Beast

« Le film finit par changer de sujet et nous nous retrouvons coincés à une table où deux personnages discutent et tournent en rond. Et quand on se rend compte qu’on ne s’intéresse plus ni à eux ni à leurs histoires, tout s’effondre. » Gregory Ellwood – The Playlist

Les Eternels, le film qui a réuni Salma Hayek et Angelina Jolie

« La sincérité de Without Blood est indéniable mais, hélas, l’enfer est pavé de bonnes intentions. » Vikram Murthi – IndieWire

« Malgré quelques instants de grâce, le récit semble finalement trop léger pour supporter le poids de ses thèmes. » Lovia Gyarkye – The Hollywood Reporter

« Si seulement le dernier film d’Angelina Jolie, Without Blood, pouvait être aussi percutant et significatif que ses paroles dans la vraie vie. Si seulement le film, sur le bilan humain de la guerre, pouvait faire couler le sang comme elle le fait. » Radheyan Simonpillai – The Guardian

Angelina Jolie aime depuis longtemps les personnages féminins forts

« Si le film est magnifiquement tourné et interprété avec brio par les acteurs chevronnés Salma Hayek et Demián Bichir, le matériel de base manque d’originalité et fait même passer son message de manière artificielle. Le scénario d’Angelina Jolie ne parvient malheureusement pas à s’en sortir. » J. Don Burnam – AwardsWatch

Une réception compliquée pour cette adaptation du roman court Sans Sang d’Alessandro Baricco, laquelle raconte la vengeance de Nina, ayant assisté au massacre de sa famille plus jeune. En tant qu’actrice en revanche, Jolie a su récemment s’attirer les faveurs d’une bonne partie de la critique avec le biopic Maria de Pablo Larraín, consacré à Maria Callas, au cinéma le 12 février 2025. Concernant Without Blood, aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.