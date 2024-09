Red One : nouvelle bande-annonce pour la comédie avec Dwayne Johnson, Chris Evans et le Père Noël

La comédie d’action Red One, avec Dwayne Johnson et Chris Evans, s’est dévoilée un peu plus avec une nouvelle bande-annonce.

Déçu de ne pas avoir vraiment « changé la hiérarchie des pouvoirs de DC » après le bide de Black Adam, Dwayne Johnson continue son chemin du côté des blockbusters plus formatés que jamais. Alors qu’on rêverait de revoir ses talents d’acteur au service de rôles vraiment intéressants et déviants (à tout hasard, Southland Tales et No Pain No Gain), on a toujours droit au même mélange informe de film d’action et de comédie bien lisse, adaptée à toute la famille (du moins si vous n’aimez pas beaucoup vos proches).

Logique qu’il s’attaque à l’esprit de Noël avec Red One, réalisé par Jake Kasdan, déjà derrière les deux derniers Jumanji. Apparemment, l’expérience n’a pas été de tout repos, puisque Dwayne Johnson aurait été infernal sur le tournage de ce film Amazon (distribué par MGM, qui appartient désormais à la multinationale de Jeff Bezos). Accompagné de Chris Evans et de Lucy Liu, l’acteur compte néanmoins faire de ce divertissement d’action l’un des incontournables de la fin d’année, comme le montre sa nouvelle bande-annonce musclée.

A lire aussi Le catch fait du cinéma : l’improbable usine à navets avec The Rock et John Cena

Red One : Mission Noël

Au-delà de la présence de notre regretté Captain America, il est clair que Red One cherche à convoquer l’héritage de Marvel dans son mélange d’action constamment contrecarré par de l’humour. On a déjà un peu envie de souffler du nez, mais d’un autre côté, le long-métrage met enfin en avant le cœur de son concept : son monde fait de légendes et de figures folkloriques.

Face à la disparition du Père Noël (oui, c’est bien le pitch du film), Dwayne Johnson s’allie au meilleur des hackeurs (Chris Evans) pour essayer de le retrouver. Visiblement, le pôle Nord et sa mythologie amènent ici leur lot de règles, comme le fait de pouvoir grossir et transformer des jouets. Ça ne pisse pas bien loin, mais par rapport à Red Notice et autres Skyscraper, le film a au moins le mérite de ces légères touches d’originalité.

Prévu pour une sortie en salles aux États-Unis, Red One sortira en France le 15 novembre, directement sur Amazon Prime Video.