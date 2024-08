Pirates des Caraïbes 6 : date de sortie possible, casting et toutes les infos disponibles

Peut-être que la saga Pirates des Caraïbes n’a pas (encore) coulé. Après La Vengeance de Salazar, un Pirate des Caraïbes 6 est possible.

Comme tout le monde ou presque, vous pensiez que Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar était l’opus de trop, celui qui a terminé de saborder la franchise où Johnny Depp cabotinait depuis déjà trop longtemps. Pourtant, comme le Hollandais Volant, les bruits de couloirs sur la production d’un nouveau volet ont souvent émergé avant de disparaître aussi sec dans les profondeurs d’Hollywood.

Mais comme on l’a appris au fil des années, même quand une franchise dort… elle n’est jamais vraiment morte. Avec des Pirates des Caraïbes, une suite devrait inexorablement arriver, mais sans Jack Sparrow cette fois (et tant mieux ?).

Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Pirate des Caraïbes 6.

Après avoir eu Jack Sparrow à toutes les sauces, on va enfin pouvoir lui dire adieu ?

Y aura-t-il un Pirates des Caraïbes 6 ?

Le cinquième Pirates des Caraïbes n’a pas eu le succès espéré pour Disney (environ 280 millions de dollars de budget pour une recette de 795 millions), encore moins en comparaison avec les autres volets de la franchise, moins coûteux et plus rentables. Et ça sentait déjà la poudre avec Pirates des Caraïbes 4 dont le budget était le double du deuxième opus, pour le même score au box-office. Cependant, il en faut plus pour couler par le fond la franchise.

En effet, le producteur de la saga, Jerry Bruckheimer, avait révélé en décembre 2022 au micro de The Hollywood Reporter que deux projets étaient en cours de développement. L’un avec Margot Robbie et l’autre avec un plus jeune casting. Finalement, rien ne s’est concrétisé par la suite, mais le producteur ne semble vraiment pas vouloir lâcher le morceau.

Margot Robbie sur le banc de touche ?

Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) a déclaré en décembre 2023 au Los Angeles Times qu’il bosserait désormais sur le scénario d’une suite de Pirates des Caraïbes. Une info qui a de quoi rendre assez optimiste. D’autant plus lorsque les choses se précisent. En mars 2024, Jerry Bruckheimer a d’ailleurs redonné quelques nouvelles sur le fameux Pirates des Caraïbes 6 à Comic Book.

Il évoquait alors un reboot total de la saga (ce serait donc le fameux projet avec le casting plus jeune, peut-être) et une production qui est en train d’aller de l’avant. La suite semble bien bien officialisée... mais il faut encore le voir pour y croire.

Disney valide "un scénario trop bizarre" !



Le scénariste Craig Mazin (The Last of Us) pensait que son scénario de "Pirates des Caraïbes 6" était "trop bizarre" et ne serait pas validé par le studio.



Quelle est la date de sortie possible de Pirates des Caraïbes 6 ?

Pirates des Caraïbes 6 n’a pas encore aucune date de sortie et comme la production n’a pas encore commencé (ou alors dans le plus grand secret), une sortie en 2025 semble impossible. En revanche, si le projet décide enfin d’avancer, il pourrait sortir courant 2026.

On navigue en eaux troubles

De quoi parlera Pirates des Caraïbes 6 ?

On ne sait rien de l’histoire ou même du pitch pour l’instant. Néanmoins, on peut supposer (et espérer) que ce sixième Pirates des Caraïbes saura enfin se détacher du personnage Jack Sparrow. Selon les déclarations du producteur Jerry Bruckheimer, il est donc prévu que le film soit un reboot. Voilà qui peut laisser supposer plusieurs choses.

Est-ce qu’on va redémarrer la franchise avec toute nouvelle saga ? Ou reprendre l’histoire de Jack Sparrow depuis le début ? La première option semble bien plus salutaire.

La saga Pirates des Caraïbes a prouvé qu’elle pouvait créer des personnages géniaux autre que Jack Sparrow

Que sait-on sur le casting de Pirates des Caraïbes 6 ?

Même si Bruckheimer aimerait bien faire revenir Johnny Depp un jour, Disney n’a encore annoncé aucun plan pour le réintégrer à la saga. Margot Robbie, elle, ne devrait pas non plus être à l’affiche du prochain film, tout comme Keira Knightley. En définitive, on ne sait vraiment rien du casting, si ce n’est qu’il devrait être plus jeune et qu’on peut s’attendre à voir beaucoup de nouvelles têtes.

Toutefois, Kaya Scodelario (qui a joué dans La Fontaine de Jouvence) avait dit avoir signé pour deux films, à Screenrant en 2017, bien qu’on ne sache pas ce qui a été négocié depuis. Et Orlando Bloom traîne toujours dans les parages, avec l’envie farouche de revenir également dans la saga un de ces quatre. Il n’est donc pas improbable de revoir ces deux comédiens dans Pirates des Caraïbes 6, ni d’imaginer une foire aux caméos à laquelle les deux acteurs participeraient.

Mais si Keira veut revenir, on dit pourquoi pas

Où sera diffusé Pirates des Caraïbes 6 ?

Jusque là, tous les films de la saga sont sortis au cinéma, et, à moins que Disney ne décide de priver la France de sa dose de piraterie sous les tropiques en sortant le film (ou le spin-off) sur Disney+, Pirates des Caraïbes 6 ne devrait pas faire exception.