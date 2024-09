Narnia : le film Netflix réalisé par Greta Gerwig a trouvé un des acteurs principaux

Alors que le projet ne semblait pas avancer, le film Netflix Narnia a maintenant un de ses acteurs principaux, une star en pleine ascension.

En 2018, Netflix a racheté les droits des sept livres de la saga Narnia… et si la machine a mis du temps à se mettre en route, elle est désormais sur des rails et avance doucement mais sûrement. Fin 2022, on apprenait ainsi que Greta Gerwig était pressentie pour réaliser deux adaptations intitulées Les Chroniques de Narnia, ce que la réalisatrice a confirmé à l’été 2023, lors de son succès triomphal au box-office avec Barbie.

Si la cinéaste est créditée au scénario du prochain Blanche-Neige de Marc Webb, prévu pour le 19 mars 2025, elle planche donc avant tout sur les romans de C. S. Lewis. Ce n’est pas une mince affaire vu les pavés et d’ailleurs, Greta Gerwig a dit avoir « très peur » de faire les films Narnia de Netflix pour ne pas se cacher. En attendant d’en savoir plus sur la suite des opérations, une information sur le casting a fuité.

A lire aussi Notre avis sur le choix de Greta Gerwig pour Narnia

Les Trois Mousquetaires

Narnia : Louis Partridge continue de tracer sa route vers le succès

21 ans et déjà une carrière bien remplie. Louis Partridge aurait selon Deadline été casté pour le rôle de Digory Kirke jeune, Greta Gerwig ayant lu un mémo le concernant. C’est un personnage majeur puisque c’est le premier héros du monde de Narnia. Il est aussi le créateur de l’Armoire Magique qui permet de relier l’Angleterre à ce monde. Par déduction, on peut supposer que le film suivra le sixième tome, Le Neveu du Magicien, préquel des films.

Pour replacer quelque peu le personnage dans Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique d’Andrew Adamson, il était incarné, une fois âgé, par Jim Broadbent. Cette fois, c’est donc sa version jeune qui sera mise au centre avec Louis Partridge, en pleine lumière depuis sa participation aux deux films Netflix Enola Holmes aux côtés de Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter et Henry Cavill. L’acteur a également joué dans les séries Les Médicis : Maîtres de Florence (pour Netflix encore) et Pistol sur Disney+.

C’est les émotions.

Cela dit, c’est sa participation à la série Disclaimer pour Apple TV+ et réalisée par Alfonso Cuarón, qui pourrait marquer un vrai tournant pour lui. Présentée à la Mostra de Venise, la série a rencontré un franc succès et sa performance a été largement saluée. Les fans de l’acteur pourront rapidement découvrir sa prestation puisque Disclaimer sortira sur la plateforme à la pomme le 11 octobre prochain. Pour revenir au Narnia de Greta Gerwig, aucune date de sortie n’a été fixée pour le moment.