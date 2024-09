Napoléon : quels sont les gros changements de la Director’s Cut de Ridley Scott ?

Ridley Scott a lancé par surprise sa version longue de son Napoléon intitulé Napoléon – The Director’s Cut sur Apple TV+. Voici les plus gros changements opérés par cette version.

Malgré un accueil de la presse correct (notre critique de Napoléon), le film de Ridley Scott sur l’Empereur français n’a pas été un succès commercial. Avec un budget de départ de 200 millions de dollars, il n’a rapporté que 221 millions de dollars de recettes. Une sacrée déconvenue qui a dû ravir les historiens (diplômés ou simili-spécialistes des réseaux sociaux) qui grognaient à propos des libertés prises par le réalisateur vis-à-vis de la réalité historique.

Outre ces libertés narratives, c’est Joaquin Phoenix qui a été largement critiqué dans son rôle de Napoléon. Autant dire qu’on pensait que la promesse d’une version longue de Napoléon était tombée dans l’oubli vu la réception compliquée. Pourtant, à la surprise générale, Napoléon – The Director’s Cut est bien sorti sur Apple TV+ ce 29 août 2024, dans un écrin de 3h24 (au lieu de 2h36). Mais que contiennent ces 48 minutes de plus ? On fait le point sur les plus gros changements du Director’s Cut de Napoléon.

Image de l’auto-satisfaction

Joséphine Ange Gardien

Il semblerait que les plus gros ajouts concernent l’épouse de l’Empereur, Joséphine de Beauharnais, incarnée par Vanessa Kirby. La version longue du film s’attarde longuement sur ce personnage, avant et après sa rencontre avec Napoléon, afin de lui donner plus de corps, et de lui accorder la place qu’elle méritait dès le départ. L’ajout de la séquence de son arrestation durant la Terreur, et de scènes décrivant son emprisonnement donneraient à voir une tout autre facette de l’Impératrice.

Ces séquences ajoutées paraissent même voler la vedette à Napoléon/Joaquin Phoenix. Ridley Scott a dépeint Joséphine comme une femme traumatisée, qui se débat comme elle peut dans un monde où elle ne maitrise rien, monde qui se disloque peu à peu autour d’elle. Vanessa Kirby parviendrait à soulever l’adhésion du public, et à s’attirer une sympathie qui ferait d’elle la véritable héroïne de cette fresque historique.

Et si c’était elle le personnage principal ?

Napoléon Bloom

L’Empereur aussi a droit à une bonne brochette de nouvelles scènes, qui le dépeindraient plus que jamais comme un homme irritable, peu sûr de lui, assoiffé de contrôle, et pourtant toujours en demande d’attention auprès de son épouse et de ses subalternes. Le réalisateur a ajouté des séquences dédiées à la campagne de Russie, qui montrent un Napoléon en plein délire mégalomane : alors qu’il vient de mettre à feu et à sang la campagne russe, faisant plus d’un million de morts, il écrit à Joséphine : « quand je bouge, le monde avance« .

Ridley Scott a également ajouté une longue séquence de combat, totalement absente de la version cinéma, dédiée à la bataille de Marengo, affrontement durant lequel Napoléon a vaincu les forces autrichiennes près du village de Marengo dans le nord-ouest de l’Italie. Le réalisateur a inclus plus d’éléments concernant la fin de Napoléon, l’attentat de la rue Nicaise, qui visait à assassiner Napoléon, et le fiasco de sa tentative d’invasion de la Russie.

Jusqu’ici tout va bien (ou presque)

Plus étrange, Ridley Scott aurait ajouté quelques éléments d’humour noir presque absurde. Ainsi, il cite apparemment par deux fois les problèmes d’hémorroïdes récurrents chez les cavaliers : une première fois quand un médecin parle ouvertement de ce problème en pleine campagne de Russie, et une seconde fois dans une séquence lunaire où l’Empereur se voit dans l’obligation d’aller aux toilettes juste avant la bataille de Waterloo… Sans doute est-ce pour désacraliser la figure impériale, et la ramener au niveau du simple être humain.

Hormis ces ajouts majeurs, les premiers retours concernant la version longue précisent que le montage n’a que très peu été retouché, et que l’on ressortira de la Director’s Cut globalement avec les mêmes impressions qu’après le visionnage de la version cinéma. Le Director’s Cut de Napoléon est disponible sur Apple TV+ depuis le 29 août 2024, mais pas en France. Loi de la chronologie des médias oblige, il faudra patienter jusqu’en août 2025 pour pouvoir voir cette version longue du film de Scott.